去年星宇航空與白沙屯拱天宮跨界合作，推出周邊商品造成熱烈迴響，星宇航空表示，今年再度與神同行、全面升級！星宇航空二度攜手苗栗白沙屯拱天宮，參與年度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」，透過聯名商品、公益行動與文化體驗，將台灣最具代表性的在地文化推向國際舞台。今年同樣將供應「累了請上車」公益巴士，還新增兩台小型公益接駁車。
苗栗拱天宮「白沙屯媽祖進香」擁有超過百年歷史，每年吸引數十萬香燈腳徒步近 400 公里，是台版朝聖之路，也象徵台灣人團結、堅毅與彼此扶持的精神。今年白沙屯媽祖進香將於國曆4月12日子時出發、4月20日回宮，全程8天7夜的行程，星宇航空將延續去年熱潮，再度推出白沙屯媽祖聯名商品。
今年聯名商品除之前廣受好評的帆布袋與背心套組外，更首度加入全新設計的「白沙屯媽祖聯名袖套」，袖套融入星宇航空STAR與白沙屯媽祖象徵精神的「勇」字融合之經典意象，採用涼感紗及萊卡材質，輕薄透氣、彈性舒適。
星宇小舖同步販售全系列聯名商品，星宇航空提到，所有商品收益扣除成本後，將全數捐贈給白沙屯拱天宮，作為文化傳承與公益基金，讓每一份支持都轉化為實際行動，旅客可透過星宇小舖購買。
星宇航空於進香期間將持續提供公益結緣服務，除了於現場準備結緣物資外，今年同樣有「累了請上車」公益巴士，並且服務全面升級，除原有大型公益中巴外，特別新增兩台小型公益接駁車，更能靈活穿梭於人潮之中，車身彩繪以「粉紅超跑」為概念，並繪上精緻的媽祖、千里眼及順風耳，讓行動疲憊的香燈腳隨時短上車短暫休息，補充體力再出發。
越捷航空推出Eco艙等機票的旅客 可享免費20公斤
另外，越捷航空則是推出即日起至2026年2月28日止，凡預訂 Eco 艙等機票的旅客，可享免費20公斤託運行李優惠，
適用航線包括台北／台中／高雄往返河內與胡志明市， 以及台北直飛富國島航線。旅客可透過越捷航空官方網站 或「Vietjet Air」行動應用程式訂票，適用旅行期間為2026年3月1日至 3月31日（適用期間依官方公布為主）。
資訊來源：星宇航空、越捷航空官方網站
