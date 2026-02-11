我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄博田醫院驚爆找廠商代刀！院長謝榮豪疑似在執行椎間盤手術期間，竟放任醫材廠商人員進入手術室代刀30分鐘、量測橫桿及混合骨水泥等，高雄市衛生局介入調查後，謝姓醫師坦承自2020年起便有此違法情事，衛生局隨即針對醫院及醫師個人各重罰50萬元，橋頭地檢署10日晚間進行偵訊，認定謝姓醫師與王姓廠商涉嫌違反《醫師法》分別諭令100萬元及20萬元交保。根據《上報》報導，博田醫院椎間盤手術讓廠商代刀30分鐘，爆料影片顯示手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，還有一名醫材廠商就在手術台無菌區執行手術行為，遭疑是中榮案翻版。經高雄衛生局調查，謝姓醫師坦承於2020年起即允許醫療器材商人員於手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，因此依醫療法與醫師法對博田醫院及謝榮豪各重罰50萬元，至於刑事部分，則移送橋頭地檢署偵辦。據了解，謝姓醫師與醫材商依涉嫌違反《醫師法》未取得合法醫師資格，執行醫療業務等罪嫌，10日晚間均遭移送橋頭地檢署偵訊，檢方訊後認為兩人涉嫌重大，諭令謝姓醫師100萬元交保，王姓醫材廠商20萬元交保，其餘4名護理師為證人，均請回。