年底將舉行縣市長大選，高雄市長將由民進黨立委賴瑞隆對上國民黨立委柯志恩。根據《東森新聞》昨（10）日公布的最新民調，賴瑞隆目前以45.5%支持度，領先柯志恩的26.2%，雙方差距19.3個百分點；不過，28.3%受訪者仍有表示「無法選出／拒答」，顯示選情仍存在不小變數。該《東森新聞》民調詢問民眾：「市長選舉若在2人中抉擇」，賴瑞隆以45.5%支持度領先柯志恩的26.2%，雙方差距19.3個百分點；另有28.3%受訪者表示「無法選出／拒答」，顯示選情仍存在不小變數。另外，該民調也詢問民眾：「誰會當選高雄市長？」，結果顯示，看好賴瑞隆者為47.2%，看好柯志恩者為20.3%，差距擴大至26.9個百分點；另有32.8%未表態。若進一步對照各自支持者的「看好其當選」比例，賴瑞隆支持者看好賴瑞隆當選的比例達84.1%，柯志恩支持者看好柯志恩的比例則為65.1%，顯示賴瑞隆的支持者具有相對更高的勝選信心。該調查由《東森新聞》委託雨晴指標行銷公司發布，調查範圍為高雄市，訪問對象為年滿20歲以上市民；訪問期間為2月3日至9日，採住宅電話分層比例隨機抽樣並搭配後二碼隨機方式抽取樣本，有效樣本1,070份，在95%信心水準下抽樣誤差約±3個百分點，並依高雄市人口統計資料針對行政區、年齡與性別進行加權。