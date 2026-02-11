北市公費流感疫苗累計已接種77.2萬劑，僅剩1.2萬劑。北市衛生局提醒，老考量春節連假將至，民眾若往來頻繁可能會增加疾病傳播風險，且施打疫苗2週後才會產生足夠保護力，呼籲民眾盡快前往接種。
北市衛生局表示，截至2月4日，台北市公費流感疫苗累計接種已逾77.2萬劑，新冠疫苗接種累計約16萬劑，北市公費流感疫苗僅剩餘1.2萬劑。
北市衛生局說明，統計114年10月1日至115年2月2日，北市流感併發重症病例共56例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒3人、65歲以上長者41人），8成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中9例死亡個案年齡均為50歲以上。
另外，疾管署10日公布最新統計，截至今年2月9日，公費流感疫苗接種數約673.5萬人次，全國疫苗尚餘約9.3萬劑，新冠疫苗接種累計約165.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.1萬人次。
打疫苗抽好禮只到2/13 衛生局籲還沒接種盡快
北市衛生局提醒，長者及嬰幼兒為流感併發重症的高風險族群，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒的家長，應儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。
孕婦於懷孕期間接種流感疫苗，可減少出生後6個月內嬰兒感染風險，學生族群可持補接種通知單至本市合約醫療院所接種流感疫苗；若無補接種通知單可請學校協助開立，寒假期間同樣可持學生證及健保卡至就讀學校轄區的健康服務中心協助開立。
衛生局提到，接種疫苗請記得攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等）。相關疫苗接種資訊可至北市政府衛生局網站，首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。
而台北市更有「打疫苗 抽好禮」活動，期限僅至2月13日止，獎項包括iPhone 17 手機 、實用家電及商品禮券等162個。
