▲謝典霖昨白天和吊車大王胡漢龑穿招牌東北大花外套、跳超扯舞、晚上大秀自己的背肌照。（圖／翻攝謝典林臉書，2026.02.11）

彰化縣議長謝典霖與立委姊姊謝衣鳯的姊弟之爭尚未落幕，過去24小時他在臉書連發3文，展現網紅、政治人物、慈父的多重身分，他先是和吊車大王胡漢龑同框跳超扯舞，昨晚秀背肌照，強調「我一直在準備的路上」，今早又曬兒子，指兒子在HBL高中籃球甲級聯賽拿下2分，「那份緊張與感動，真的只有當父母的人才懂」。藍營彰化縣姊弟之爭讓人霧裡看花，國民黨內傳出讓新北市副市長劉和然回故鄉參選，一次解決兩縣市的提名問題，引起爭取初選出線的前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋反彈。謝典霖除了強調自己尋求議長連任是家族的共識，也積極以各種方式曝光。相較謝典霖，謝衣鳯低調再低調，公開場合除了表達爭取參選縣長的決心不變，盡量不談家事。謝典霖昨天下午在臉書分享，他到新竹縣寶山鄉拜訪「吊車大王」胡漢龑，不僅參觀斥資40億元打造的啟德白宮總部，還穿上胡漢龑的招牌東北大花外套，兩人合跳「開心超扯舞」。「彰化白宮」主人和「啟德白宮」主人合體，謝典霖感謝胡漢龑讓產業發展與公益精神並進，讓善的循環持續發光。網友留言好奇詢問兩人財力差距「胡董跟議長誰比較有錢？」、「看來議長一心一意朝向網紅世界發展」。昨晚謝典霖再發文，這次秀的是背肌照，依窗外遠處淺山風景判斷，並非在「彰化白宮」，他表示要「在可以承擔責任的時候，把自己準備好」，並指很多事情和訓練很像。「面對壓力，不能躁進；面對困難，不能閃躲」、「把該準備的準備好，把該承擔的放在心上」。他也提到「家人的叮嚀，我始終放在心裡；鄉親的期待，我同樣不敢忽視」，自己從來不是為了某一個位置，「時候到了，自然會知道。重要的是，我一直在準備的路上」。身為政三代、籃協理事長的他，今（11）日早秀了第四代，傳遞「在場邊一個爸爸的心情」。他指昨天的HBL高中籃球甲級聯賽，彰化縣成功高中擊敗東山高中，拿下本屆第二勝，自己站在場邊看著孩子全力拚戰，「那份緊張與感動，真的只有當父母的人才懂」。謝典霖說兒子在這場比賽上場3分鐘、為球隊拿下 2 分，他想對兒子說，未來還有很長的路要走，也常提醒，打球不是為了做給誰看，而是要不斷超越昨天的自己。最後以爸爸身分喊著「孩子加油，盡情在場上追逐夢想吧」！