AI教父黃仁勳帶動的「輝達效應」正式在台北引爆！輝達（NVIDIA）預計今（11）與台北市政府正式簽約，將北士科T17、T18基地打造為台灣總部。隨著黃仁勳宣示要組建「AI台灣隊」，甚至傳出有意再設「第二總部」，鄉林集團董事長賴正鎰預估，未來五年將有2萬名科技人才湧入北士科。這股龐大的人口紅利，也讓專家點名「復興崗」等地將成為科技新貴的購屋新熱點。輝達落腳北士科不僅是蓋辦公室，更象徵台北科技走廊的最後一塊拼圖完成。除了既定的T17、T18「星艦」總部外，市場盛傳輝達看中鄰近的，有意爭取變更為研發用地，作為，以便就近整合AI伺服器、機器人及自駕車供應鏈。賴正鎰指出，若雙基地成真，加上周邊產業鏈進駐，長期將創造近6萬個就業機會，首波。這批「黃仁勳概念股」的員工，將徹底改變士林、北投的生活樣貌。數萬名高薪工程師要住哪？市場已經給出答案。根據鄉林不動產研究室數據，受惠於，去年台北市。北投預售屋，連帶周邊老舊不同於傳統買家，這批科技新貴更重視生活品質與效率。賴正鎰分析，目前北士科所在的，不少工程師因此將目光轉向捷運紅線上的「」。鄉林不動產研究室指出，復興崗往南3站就到輝達總部，往北1站即是華碩、和碩所在的關渡園區，剛好位於科技中軸線。這裡擁有關渡平原景觀，且房價相對親民，，成為科技人「下班即慢活」、不想陷入內湖式塞車與高壓的「反捲」首選。面對即將爆發的人口移入，賴正鎰也向市府喊話，輝達進駐雖是大利多，但必須記取內湖科學園區的教訓。他，才能消化未來數萬名通勤大軍，讓北士科真正成為宜居的「城北科技富人圈」。