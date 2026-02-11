全家本週康康五優惠出爐，門市自2月13日起有杜老爺紅豆QQ雪糕、農心安城湯麵、漢堡QQ糖都買一送一；7-11則是每週五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay、uniopen聯名卡支付，享任選第二件半價。
🟡全家便利商店買一送一！雪糕、泡麵都半價
📍門市｜2月13日至2月15日
◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾YUPI呦皮漢堡QQ糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-11霜淇淋第二件半價
7-11即起至2月17日前，每週五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay、uniopen聯名卡支付，享任選第二件半價。
2月霜淇淋口味為「乖乖奶油椰子雪淋霜」霜淇淋，使用進口椰奶搭配瑞穗鮮乳，完美轉化綠色乖乖風味，不僅保留經典香氣，入口更是柔和奶油椰香，尾韻還有淡淡鹹香滋味，層次豐富。
此外，即起至3月17日前，於OPENPOINT APP集點卡推出「雪淋霜集點GO活動」活動，會員購買雪淋霜全口味任1件可得1點，集滿2點加69元可換限量「迷你乖乖桶造型提燈」1個； 2點加29元或集滿5點免費兌換雪淋霜任口味1件。
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜2月13日至2月15日
◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾YUPI呦皮漢堡QQ糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
7-11即起至2月17日前，每週五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay、uniopen聯名卡支付，享任選第二件半價。
2月霜淇淋口味為「乖乖奶油椰子雪淋霜」霜淇淋，使用進口椰奶搭配瑞穗鮮乳，完美轉化綠色乖乖風味，不僅保留經典香氣，入口更是柔和奶油椰香，尾韻還有淡淡鹹香滋味，層次豐富。
此外，即起至3月17日前，於OPENPOINT APP集點卡推出「雪淋霜集點GO活動」活動，會員購買雪淋霜全口味任1件可得1點，集滿2點加69元可換限量「迷你乖乖桶造型提燈」1個； 2點加29元或集滿5點免費兌換雪淋霜任口味1件。