美國司法部1月底公布大量的已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案檔案照片，許多政商名流捲入其中，包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），過去聲稱早與愛潑斯坦斷絕關係，但他10日在參議院聽證會上改口承認，曾經在2012年造訪愛潑斯坦的私人島嶼（Little Saint James，又稱蘿莉島），雖然外界質疑盧特尼克不誠實，但美國媒體分析，認為盧特尼克為此丟官的可能性很低。
盧特尼克10日在聽證會上表示，自己在2012年曾在愛潑斯坦的私人島嶼上與其共進午餐，盧特尼克說當時自己的妻子孩子和保姆都在場，全家人本來正在乘船渡假，因為人就在附近，所以才赴約登島。
盧特尼克強調自己與愛潑斯坦「幾乎沒有往來」，也沒有什麼好隱瞞的。然而，盧特尼克先前曾說過，在2005年後就與愛潑斯坦「斷絕聯繫」，如今承認2012年帶著全家人登島與其共吃午餐，顯然是打臉了過去說法。
根據《Politico》報導，雖然盧特尼克樹敵眾多，在愛潑斯坦一事上的說法又前後不一，但他並不會因為此事丟官，因為川普早已定調關於愛潑斯坦檔案的探究都是「政治迫害」。一位匿名白宮人士表示，「川普不想讓愛潑斯坦檔案的合法性得到認可」，因此相較於英國王室與英國政府，川普政府對於愛潑斯坦檔案的態度可說是「漠不關心」。
即使民主黨議員指責盧特尼克誤導公眾，隱瞞了曾與愛潑斯坦來往的事實，但他們也沒有對此窮追猛打。一位匿名資深共和黨議員指出，民主黨人的反應事實上堪稱溫和，這表明兩黨都沒有認真要迫使盧特尼克辭職，「目前沒有任何事會威脅到他的工作，也沒有人要求他辭職」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
盧特尼克強調自己與愛潑斯坦「幾乎沒有往來」，也沒有什麼好隱瞞的。然而，盧特尼克先前曾說過，在2005年後就與愛潑斯坦「斷絕聯繫」，如今承認2012年帶著全家人登島與其共吃午餐，顯然是打臉了過去說法。
根據《Politico》報導，雖然盧特尼克樹敵眾多，在愛潑斯坦一事上的說法又前後不一，但他並不會因為此事丟官，因為川普早已定調關於愛潑斯坦檔案的探究都是「政治迫害」。一位匿名白宮人士表示，「川普不想讓愛潑斯坦檔案的合法性得到認可」，因此相較於英國王室與英國政府，川普政府對於愛潑斯坦檔案的態度可說是「漠不關心」。
即使民主黨議員指責盧特尼克誤導公眾，隱瞞了曾與愛潑斯坦來往的事實，但他們也沒有對此窮追猛打。一位匿名資深共和黨議員指出，民主黨人的反應事實上堪稱溫和，這表明兩黨都沒有認真要迫使盧特尼克辭職，「目前沒有任何事會威脅到他的工作，也沒有人要求他辭職」。