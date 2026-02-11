中央氣象署表示，今（11）日冷空氣南下又降溫，黃軒醫師Dr. Ooi Hean在FB臉書粉專表示，很多人冬天都是多一件外套、發熱衣，提醒穿得再厚，如果熱度從「關鍵部位」漏掉仍會受寒，提醒大家搭配「帽子、圍巾、襪子」守護「頭、頸、腳」。《NOWNEWS今日新聞》推薦UNIQLO3大保暖王下殺99元起新春特惠倒數，Gap正價新品打6折，先囤貨遇到寒流來也不怕。
保暖關鍵部位！黃軒醫師提醒「頭、頸、腳」決定全身冷不冷
黃軒醫師在FB臉書粉專表示，很多人冬天都是多一件外套、發熱衣，提醒穿很多卻越來越冷的人注意，臨床醫學已提醒，穿著再厚的衣服和外套，如果熱一直從「關鍵部位」漏掉，身體還是會判定在受寒。提醒適度搭配「帽子、圍巾、襪子」守護身體「頭、頸、腳」三大高密度血管神經叢處，可守住血流、穩住神經：
◾️帽子：避免大腦誤判你正受低溫。
◾️圍巾：減少自律神經被冷刺激。
◾️襪子：改善末梢循環，降低整體血管收縮需求。
UNIQLO寒流「3大保暖王」下殺99元！新春特惠倒數
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦大家趁UNIQLO優惠活動，購買寒流「3大保暖王」划算囤貨不怕寒流來。
◾️下殺99元！479556「男裝 HEATTECH絨面長襪」特價99元（原價190元）
◾️下殺99元！479555「男裝 HEATTECH絨面中筒襪」特價99元（原價190元）
◾️現省超過200元！479254「男女適用 柔軟舒膚針織毛帽」特價149元（原價390元）
◾️現省200元！478312「男女適用 HEATTECH圍巾」特價390元（原價590元）
◾️現省200元！481291「童裝 HEATTECH針織手套」特價190元（原價390元）
◾️現省200元！479248「女裝 HEATTECH手套」特價390元（原價590元）
◾️現省100元！478303「男女適用 HEATTECH羅紋毛帽」特價290元（原價390元）
UNIQLO新春特惠活動倒數，即日起至2月12日，單筆消費滿1500元，贈送「新春納福米」乙包（來自花蓮富里樂米穀場，贈每日限量、送完為止)。2月9日起，UNIQLO實體店舖或網路商店單筆消費一件指定DISNEY／MAGIC FOR ALL商品，贈送「玩具總動員系列馬年紅包袋」1組（實體門市可累贈，網路商店限單筆消費獲贈1組贈品恕不累贈；詳情請以實體店舖或網路商店公告為準；贈品每日限量、送完為止）。
Gap正價新品打6折！襪子167元、圍巾
《NOWNEWS今日新聞》記者再幫大家挖出美式休閒品牌Gap也有便宜減價保暖配件可入手，推薦正價新品打6折：
◾️現省100元！000876246「GapLogo 四分之一中筒襪」特價167元（原價279元）
◾️現省超過200元！000894378「四分之一中筒襪（3雙組）」特價419元（原價699元）
◾️現省600元！000846770「男女同款 針織圍巾」減價398元（原價999元）
資料來源：中央氣象署、黃軒醫師Dr. Ooi Hean、UNIQLO、Gap
