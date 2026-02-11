我是廣告 請繼續往下閱讀

春節連假將至，屆時返鄉、旅遊走春帶來人潮、車潮，為避免交通壅塞，影響春節行程，高市警局鳳山分局將於各大人潮眾多的路口，規劃交通崗執行交通疏導、管制措施。另外，除夕前三天，也就是2月13、14、15三天，是民眾採買年貨的高峰期，因此鳳山分局加強傳統市場、一般市集的交通宣導工作。春節期間鳳山分局規劃交管路口包括衛武營的澄清路與自由路口、台88交流道下的過埤路與鳳頂路口、位於國道一號五甲交流道旁的南華路與臨海路口、大東公園附近的經武路與光遠路口以及建國路三段與青年路二段口、中山路與光遠路口等，規劃交通崗執行交通疏導、管制措施。另外，除夕前三天，也就是2月13、14、15三天，正是民眾採買年貨的高峰期，因此鳳山分局加強傳統市場、一般市集的交通宣導工作，包括三民路與維新路口的兵仔市市場、保泰路與善士街口的肉豆公市場、五甲一路上的鳳農市場、五權南路黃昏市場，以及鳳山、五甲地區兩間家樂福賣場等等，希望大家也都能遵循交通規則，勿超速、勿危險駕駛、快樂出門、平安回家。鳳山區光明路上的天公廟香火鼎盛，過年期間有許多參香信徒，尤其是除夕跨大年初一零時的搶頭香以及大年初九的玉皇大帝聖誕（俗稱天公生），易造成週遭交通流量驟增，因此，鳳山分局呼籲大家，請儘量利用機車及大眾運輸工具較為便利。