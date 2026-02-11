我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日約談高金，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。國民黨立委羅智強今（10）日透過臉書發文，直言對高金的處境感到不捨與心痛，並呼籲高金素梅務必保重身體，強調國會同事都將成為她最堅定的後盾。羅智強表示，外界這兩年看到的高金素梅，是站在監督制衡最前線，作風強悍、態度堅定的立委；但在他眼中，則是一名長期帶病仍堅守崗位、準時發言與投票的同事。他指出，高金素梅身為原住民立委，選區範圍涵蓋全國，服務對象多為交通不便的高山部落，長年奔波全台，幾乎每個部落都留下她親自服務的足跡。羅智強指出，也因為如此，高金素梅的身體早已長期透支，但她責任感與使命感極重，即使身體狀況不佳，仍選擇站在第一線承擔壓力，「一仗一仗地打」。他認為，這樣的堅持令人敬佩，也令人心疼。談及高金遭約談，羅智強語帶批評地表示，總統賴清德若真要對付高金素梅，「根本不需要什麼三大案」，直指「莫須有」三字即可。羅智強與高金情同姐弟，羅智強過去曾在多處宣布參選，包括高雄、桃園等地，屢遭黨內質疑，但高金始終一路相挺，羅智強最後落腳北市大安，參選立委，他先擔任高金素梅辦公室「大安區義務選服主任」，之後正式參選，也找了高金擔任他的競選榮譽主委。高金被搜索，羅智強率先披露，並痛批，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」