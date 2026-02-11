我是廣告 請繼續往下閱讀

國會僵局未解，立法院長韓國瑜日前表示，總統賴清德將在新春期間邀請五院院長茶敘，對於茶敘內容，總統賴清德今（11）日笑稱，不談要談話的內容跟話題是什麼，就是聊天、茶敘，「見面三分情，過年期間大家彼此存好心說好話，為國家多做一些好事情」；他提到，也許在茶會之後，能達到「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」。賴清德上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，包含副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。媒體詢問，賴清德將邀請韓國瑜等五院院長茶敘，是否會溝通預算案、國防特別預算案？對此，賴清德笑稱，邀請五院院長來總統府茶敘，「主要就是茶敘」。他說，上次邀請韓國瑜時，韓多所為難，也希望能夠得到各黨的授權，因此這次大概不會特別去強調什麼樣的任務，「見面三分情，過年期間大家彼此存好心說好話，為國家多做一些好事情」。賴清德提到，看到韓國瑜已經對外講，要用一個「化」字，大事化小小事化無，還要逢凶化吉，在這個基礎上也不錯，也許他們在茶會之後，能達到「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」。賴清德提到，大家一起來努力，先不談要談話的內容跟話題是什麼，就是聊天、茶敘，能夠茶敘到什麼程度，就自然發展，他相信大家為國家的心應該都有。