七連霸無黨籍原住民立委高金素梅，疑涉詐領助理費，台北地檢署昨（10）日清晨大動作搜索其陽明山住家、立法院辦公室等30處，引發政壇高度關注。對此，前立委郭正亮預言，司法單位接下來要偵辦的對象，就輪到縣市首長與立委了，他也透露，近期的案子可能都與兩岸有關。郭正亮10日在政論節目《中天辣晚報》上提出不同解讀，他認為，本案可能牽涉兩岸相關因素，接下來司法偵辦對象可能延伸至現任縣市首長與立委，尤其隨著選舉腳步逼近，相關案件勢必成為政治攻防焦點。郭正亮也提到，近期國防預算爭議延燒，加上國民黨主席鄭麗文規劃訪中，未來偵辦方向是否與兩岸議題交織，值得持續觀察。針對高金素梅展開大規模搜索，北檢進一步說明指出，係法務部調查局國安站報請本署指派檢察官指揮偵辦，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件，涉違反《貪污治罪條例》，搜索其位在陽明山的住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並約談18人到案說明。立法院長韓國瑜受訪時則強調，尊重司法機關依法辦案，相信高金素梅能接受外界檢驗。不過他也呼籲，針對任何立委的調查都應秉持公正原則，並提醒檢調在行使公權力時，務必保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手，如果是連立委的基本人權都不能保障，那麼一般小老百姓就更辛苦了。