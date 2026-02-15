我是廣告 請繼續往下閱讀

湖光岩，是位於中國廣東省湛江市西南部、雷州半島上一處風景奇特的遊覽勝地，中國著名的火山口旅遊區，也是世界上最大的瑪珥湖（音譯，德語：Maar），被聯合國地質專家稱為研究地球與地質科學的「天然年鑑」。瑪珥湖又稱「低平火山口」，是由岩漿和水相互作用發生爆炸而形成，在地表下形成了深切到圍岩（地質活動區周圍牆壁岩石）的圓形火山口，並被低矮的碎屑環包圍，湖光岩即是其中之一。公開資料顯示，湖光岩湖水面積2.3平方公里，湖深約446公尺，其中火山泥沉積物420公尺，是距今14至16萬年間，經多次平地火山爆炸深陷而形成的。火山口的窪地積水成湖，但周圍的火山堆積依然保持完整，外加湖光岩蘊含的60多種微量元素，為研究火山成岩作用、新構造運動等，提供非常好的地質科學依據。比較神奇的是，湖光岩本身被認為具有抗干擾的強大磁場，就算落葉掉下去也不沉不漂，而是像謎一樣消失了。除此以外，湖光岩的湖水從未乾涸或溢出，是所謂的「旱不乾，澇不溢」，湖裡除了魚蝦，沒有其他亞熱帶火山湖應該有的動物，湖裡乾淨到連一片樹葉都很難看到，彷彿自帶淨化功能，湖水永遠清澈，明淨如鏡。