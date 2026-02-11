我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立委高金素梅涉嫌違反《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺及《醫療器材管理法》等三大案，10日指揮調查局國安站兵分30路展開搜索，約談高金素梅等18人到案說明，今天凌晨將近1點將高金素梅移送台北地檢署複訊，但她因為身體不適，檢察官認為不適合進行偵訊，諭知限制出境、出海，讓高金素梅進北檢短短半小時就先行離去就醫，所涉案情將擇期訊問。至於為何沒被聲押？律師陳君瑋推測背後原因。高金素梅今（11日）凌晨近1時許移送至台北地檢署，怎料，才經歷約半小時的時間，高金素梅一度傳出身體不適，檢方認為其狀況不適合繼續訊問，諭知限制出境、出海，視其身體恢復狀況後再擇期訊問，高金素梅步隨後至台大醫院就診。據了解，高金素梅2022年目擊防疫物資，將N95口罩及快篩試劑送到原鄉部落，卻傳出其中一部分的快篩來自中國，遠遠超過每人限額10劑的規定，疑似找來人頭帶回中製快篩涉及違反《醫療器材管理法》。至於涉嫌詐領補助款的部分，高金素梅所創立的原住民多族群文化交流協會，涉嫌於2015年至2018年舉行射箭、唱歌活動時，用不實單據低價高報並向中油、台電請領「敦親睦鄰經費」補助費。對此，律師陳君瑋在臉書上發文表示，限制高金素梅出境出海，代表檢方還是擔心她逃亡，因此做了強制處分。至於檢方為何沒有聲押？陳君瑋推測，可能因為此案已經偵辦數年，檢方已掌握許多可靠證據，例如「112年度原選訴字第4號」判決中，裡面有許多證人咬高金。陳君瑋提到，雖然屏東縣議員越秋女在此判決最後因為選罷法無罪，但許多證人都證明快篩是高金素梅提供，而高金素梅的快篩來自中國，此部分構成反滲透法第四條「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為公職人員選舉罷免法行為，否則五年以下徒刑」與醫材法62條「未經核准擅自製造或輸入醫療器材，三年以下徒刑」。此部分也是檢調移往國安站調查的主因。最後，陳君瑋強調，檢方擇期再偵辦，但這中間若有串供情形，可能還是會被聲押。另外，詐領人頭助理費部分，究竟有無詐領人頭助理費用；以及詐領補助款部分，也將繼續偵辦。