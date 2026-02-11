我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆服務所：(02) 2425-2103 分機 101、107

汐止營運所：(02) 8647-8218 分機 201、203

一區管理處：(02) 2458-2233 分機 410、411

基隆河去年11月發生油污事件，台水雖然緊急停抽，但仍影響18萬戶用水戶，光是補償性水費減半就損失2000萬元。而為了受理受影響住戶的水塔清洗補償、水費減免案件，台水成立「馬上辦服務中心」，經過64 天服務，已經接案2,433件，完成階段性任務。台水表示，為全力服務基隆及汐止受影響用戶，公司派駐專人提供單一窗口服務，協助辦理水塔清洗補償申請、水費減免說明、水塔清洗方式說明、及水質諮詢等相關作業。而為提升民眾申辦便利性，服務時間亦延長至平日晚間 8 時，並於週六及國定假日照常受理，以高度的服務熱誠與同理心，協助用戶簡化流程、加速辦理。服務期間，「馬上辦服務中心」累計受理水塔清洗補償申請1608件、水費減免諮詢780件、水塔清洗申請43件，以及水質諮詢2件，總計服務案件數為2,433件。台水曾在去年12月表示，當時水費減半部分台水損失至少2000多萬元，補助清洗水塔及協助清理水塔的負擔，台水尚無法計算。台水董事長李嘉榮也表示，待檢調確定此次油汙汙染元凶，台水仍會循法律途徑求償。台水公司表示，守護民眾用水安全的承諾不變，將持續以最高標準守護水質安全，落實企業社會責任，民眾後續若對已送件之申請進度有任何疑問，或有其他供水服務需求，仍可於上班時間撥打以下專線，由專人繼續提供協助：