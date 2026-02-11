我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東一名前科累累的張姓男子，竟利用曾受雇到女子住處清潔、熟知屋內動線的機會，深夜翻牆潛入行竊，行徑敗露後更失控性侵被害人，還強逼交出財物得手2萬400元。屏東地方法院審理後，認定張男犯行明確，依強盜強制性交罪，且屬累犯，判處有期徒刑10年8月，並沒收犯罪所得，全案仍可上訴。判決指出，張男過去曾到被害女子「小美」（化名）住處從事清潔工作，對屋內格局、出入口相當熟悉，卻因不滿工作過程中的指示，心生不軌。去（2025）年8月28日凌晨1時50分許，張男翻越圍牆進入住處，再由一樓外牆攀爬至二樓潛入屋內，四處搜尋財物。過程中，小美察覺異狀當場發現張男，對方隨即掐住她的脖子、摀住口鼻強行壓制，並在制伏過程中起色心，對小美實施性侵得逞。犯後張男要求交出財物，發現錢包僅有400元後，又命令小美轉帳2萬元至其郵局帳戶，合計得手2萬400元，隨即騎機車逃離現場，被害人事後立即報警求助。法院審理時，張男坦承犯行。法官審酌其過去曾有竊盜、傷害、侵占等多項前科，且於2024年5月甫出監，5年內再犯本案，符合累犯要件，並認其行為對被害人身心造成重大傷害，犯罪情節嚴重，依法判處10年8月徒刑，並宣告沒收不法所得。