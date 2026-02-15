我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 春節走春最怕塞車肚子餓，輕巧包裝的科學麵是最安心的行動糧食

▲ 多樣的科學麵口味，有「香辣風味(前方包裝)」和「香蔥雞汁(後方包裝)」等口味

▲ 科學麵時令箱不只可以吃，還能與孩子一起互動抽抽樂

過年是不是想到塞車又很頭痛？為了趕上年夜飯必得先經過一陣塞車，車子大眼瞪小眼的發慌，沒有什麼比零食還能療癒緩解無聊的塞車行列了！從除夕到開工嘴從沒停下來過，但除了大魚大肉，這樣零食一定不曾在你的日常中缺席過！就是有國民零食之稱的「科學麵」，總是默默地出現在各處：單包裝放在包包，成為春節移動時期的情緒救援王！到了農曆新年，更是翻轉國民零食的形象，以討喜的新年財神爺設計化身為「時令箱」，成為送禮首選與小朋友最愛的童趣抽抽樂！春節出遊高峰期，科學麵的存在感更是大幅提升。當大家塞在車陣裡動彈不得，或是在景點排隊排到懷疑人生時，這種打開就能吃的小零食，往往成了最容易分享的快樂來源。喜歡科學麵捏碎的口感，或是熱愛大塊朵頤的香脆，隨手一捏想怎麼吃都可以，調味粉可以根據自己的喜好調整濃淡，而且也不怕沾手超方便！這時隨身包裝與MINI包裝就是首選，包裝小巧，不管是放在車門、背包隨身都好攜帶。從長途返鄉、高鐵移動，到露營野餐或遊樂園排隊，科學麵就是最安心的行動糧食，在無聊的塞車車陣中默默地一包就會吃完，誰能懂它的魅力」～就是這樣悄無聲息的佔領你的胃！甚至連韓國人氣男團成員也都被收服！想嘴饞時就來一包？把MINI包裝放在口袋也不怕嘴饞時沒得吃啦！除了隨開即食的療癒感，這回國民零食的儀式感也不馬虎！在農曆新年推出科學麵年節時令箱，外觀活潑的粉色系以及科學老爺爺化身為財神爺的造型包裝，讓零食不只好吃，更多了幾分討喜寓意！對於熱愛諧音梗的台灣人來說，科學麵也有著「麵麵俱到」小心機，當過年大人忙著打麻將，小朋友也沒閒著，可以拿箱子做成抽獎箱，紅包、糖果、小禮物全都往裡面丟，「開箱即玩」的樂趣讓小孩也能在一旁玩得不亦樂乎，完全就是家庭囤貨必備！還沒想好今年的新年送禮選擇，那就將科學麵時令箱直接箱購了吧，根本是超級撐場面又實用度滿分的神隊友！口味部分除了經典原味，選擇也十分多樣化，另外有「香蔥雞汁」和「香辣風味」的口味，滿足那越吃越涮嘴的味蕾，就是讓人停不下，絕對讓大人小孩都吃得滿意！科學麵不只是經典國民零食， 更可以是大人小孩年節最周到妥貼的陪伴！充滿喜慶年節感的包裝，國民零食在農曆新年不缺席，就要把好運送到家！這份充滿著童年共同記憶的科學麵，它是閒暇時嘴饞的零食，更是串起一家大小日常的好夥伴，解決旅途中無聊的塞車時光，玩時令箱抽抽樂同時給嬉鬧孩子們帶來最樸實的記憶，每一個元素讓你想到科學麵，都會是滿滿的踏實幸福感，來一箱科學麵，保證玩得開心更吃得幸福！電商通路同步熱賣中！點連結搶先預定▼本篇文與科學麵合作