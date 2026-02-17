我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樓蘭遺址。（圖／翻攝自央視）

羅布泊位於新疆塔里木盆地東部，曾是一片巨大湖泊，因其形似人耳被稱為「地球之耳」，優良的水土資源環境，不僅為文明的興盛提供了條件，更為絲綢之路提供立足點。然而，1970年代起因人類活動與氣候變遷而乾涸，生態環境劇變，與塔克拉瑪干沙漠融為一體，現為著名的「死亡之海」與無人區。光說羅布泊，一般人或許覺得陌生，但著名的「樓蘭古國」，就坐落於羅布泊的西北側，漢代張騫出使西域時，曾記錄樓蘭國盛極一時，惟公元4世紀時逐漸衰落，直至銷聲匿跡。古往今來，神秘的羅布泊陸續吸引不少探險者前往，難免有過一些悲傷甚至悲壯的往事。1980年，中國著名科學家彭加木在第3次考察羅布泊時離奇失蹤，當局4度展開大規模陸空搜索，卻始終一無所獲。40多年過去，彭加木當年究竟發生什麼事，至今仍然是個謎，有中國傳媒甚至形容此事是「新中國」最大懸案，羅布泊也獲得「東方百慕達」的稱號。羅布泊的故事遠不只彭加木，早在1949年，一架從重慶飛往烏魯木齊的飛機在吐魯番上空失蹤，9年後飛機殘骸在與其航線方向完全不一致的羅布泊被發現，機上人員全部死亡。時間推到近年，2023年時，曾有越野車隊擅闖羅布泊無人區，導致4人遇難，當時有專家指出，該區域夏季地表最高溫度可達70攝氏度左右，很難徒步走出來，只有在車裡安全，但若沒有通訊能力，加上車輛故障，就宛如一具「鐵棺材」，足見羅布泊的險惡之處。