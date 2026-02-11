肯德基蛋撻藏電池！連鎖速食品牌肯德基在台灣極具知名度，旗下最知名商品莫過於蛋撻系列，但近日有民眾前往高雄楠梓門市訂購一盒蛋撻，卻發現一整顆電池藏在蛋撻內餡中，民眾將過程分享至網路上，卻引來網友質疑真偽性。但肯德基今（11）日聲明致歉，表示初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品，已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，對於造成消費者的不安與困擾深表歉意。
肯德基「蛋撻藏電池」嚇壞民眾！前店員揭製作流程質疑真偽
近日有網友在Threads爆料，表示家人幫忙訂了一整盒肯德基蛋撻，拿回家後準備拿出其中一顆微波，卻意外發現蛋撻底部出現黑色影子，原本還以為是黑糖麻糬口味，沒想到吃到一半發現一整顆完好的電池藏在內餡裡。當事人驚悚回憶，原本家人建議她微波加熱後，蛋撻口感會比較好吃，還好自己最後嫌麻煩直接吃，否則電池放入微波後果不堪設想。
貼文曝光後，瞬間引發眾多網路討論，但多數人質疑真偽，認為蛋撻若放入電池，進入烤箱烘烤應該會出現異狀，甚至有前員工留言透露，烤區並沒有需要用到電池的物品，且調配好蛋撻液後，會倒進小壺子內，倒出的洞孔較小，認為電池不可能從洞口跑出來。
肯德基蛋撻「內餡藏整顆電池」！官方致歉：個別門市出現疏漏
針對本次事件，肯德基向《NOWNEWS今日新聞》表示，此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品，強調目前已針對該門市啟動全面作業流程檢視，並主動聯繫消費者，目前尚未獲得回應，未來將加強出餐前檢查流程，對於此次事件造成消費者不安與困擾，深表歉意。
肯德基聲明全文
針對近日楠梓門市一事，台灣肯德基高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。
我們已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視， 並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆。同時，我們已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。
對於此次事件造成消費者的不安與困擾，我們深表歉意。食品安全為首要原則，我們將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。
