▲針對蛋撻藏有電池一事，肯德基聲明致歉，表示此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品，強調目前已針對該門市啟動全面作業流程檢視。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基聲明全文

肯德基蛋撻藏電池！連鎖速食品牌肯德基在台灣極具知名度，旗下最知名商品莫過於蛋撻系列，但近日有民眾前往高雄楠梓門市訂購一盒蛋撻，卻發現一整顆電池藏在蛋撻內餡中，民眾將過程分享至網路上，卻引來網友質疑真偽性。近日有網友在Threads爆料，表示家人幫忙訂了一整盒肯德基蛋撻，拿回家後準備拿出其中一顆微波，卻意外發現蛋撻底部出現黑色影子，原本還以為是黑糖麻糬口味，沒想到吃到一半發現一整顆完好的電池藏在內餡裡。當事人驚悚回憶，原本家人建議她微波加熱後，蛋撻口感會比較好吃，還好自己最後嫌麻煩直接吃，否則電池放入微波後果不堪設想。貼文曝光後，瞬間引發眾多網路討論，但多數人質疑真偽，認為蛋撻若放入電池，進入烤箱烘烤應該會出現異狀，甚至有前員工留言透露，烤區並沒有需要用到電池的物品，且調配好蛋撻液後，會倒進小壺子內，倒出的洞孔較小，認為電池不可能從洞口跑出來。針對本次事件，肯德基向《NOWNEWS今日新聞》表示，此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品，強調目前已針對該門市啟動全面作業流程檢視，並主動聯繫消費者，目前尚未獲得回應，未來將加強出餐前檢查流程，對於此次事件造成消費者不安與困擾，深表歉意。