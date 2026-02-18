我是廣告 請繼續往下閱讀

崑崙山在中國古代被視為神山，許多神話、傳說都與崑崙山有關，即便到了現代，崑崙山脈依舊是中國最為神秘的地帶之一，其「死亡谷」（又稱那棱格勒峽谷）還被當地人視為禁區。20世紀80年代，1位牧民為了尋找失蹤的牲畜而進入，與科考隊打過照面，幾天後科考隊發現該位牧民死亡，臉部發黑，肢體呈現防禦姿勢，身上卻沒有任何傷痕。1983年，新疆一支地質隊來到死亡谷，當天氣候惡劣，一次雷響過後，地質隊的炊事員突然昏迷，據他事後回憶，當時只頓感全身麻木，兩眼發黑，接着就失去意識。隔天，地質隊員們出外工作時，發現地上的黃土已變成如同灰燼般的顏色。雖然外界繪聲繪影，聲稱這裡住著神仙，雷擊是祂們在「渡劫」，但在對死亡谷附近進行勘查後，科學家認為當地之所以發生如此多離奇事件，與它的位置有很大關係。專家指出，死亡谷四面環山、地勢較高，磁場較為強烈，谷內經常出現雷電天氣，在前述第一則事件中，牧民身上沒有明顯傷口，研判是受到雷擊後死亡，而他的防禦姿勢應該是在驅趕羊群。