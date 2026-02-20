我是廣告 請繼續往下閱讀

中國四川省眉山市洪雅縣境內，有一條讓人聞風喪膽的「迷魂凼」，山中常年被黑霧籠罩，有些進山採藥、打獵者，都在這片區域迷失了方向，甚至命喪山野。瓦屋山迷魂凼，被稱為陸地上的「百慕大三角」，有著種種離奇傳說，包含五斗米道創始人張道陵，曾在瓦屋山設置八卦迷魂陣，用來困住妖魔鬼怪；還曾有村民目睹大型不明水生物在水庫水裡游動，引起轟動，瓦屋山上有蛟龍的傳言不脛而走，更是給迷魂凼蒙上神秘的面紗。八卦迷魂陣與蛟龍的真實性已不可考，但迷魂凼恰好位於北緯30°度線上的「禁區」，與百慕大三角、埃及金字塔相近，在這個地理位置上，出現過不少科學都無法合理解釋的古蹟、遺址或地理現象。「迷魂凼，奇中奇，進得裡面來，生還不容易」，迷魂凼地形複雜，沼澤眾多，許多探險者都出現羅盤失靈、鐘錶停擺、頭昏腦脹、手機沒有信號等現象，影響出路，進而喪命。目前比較接近科學的解釋有2種，第1種是「瘴氣與幻視說」，其主張瘴氣的形成來自森林中大量動植物死亡後、屍體腐爛產生的氣體，對人體有害，而且瓦屋山海拔將近3000公尺，雲層在上升氣流的作用下，不斷抬升到一定高度後，藉助風力，在迷魂凼裡形成四散開來的霧氣，看不清前方的道路。瘴氣加上迷霧干擾，很容易就把樹林裡的影像錯看是鬼怪，或誤把懸崖當成路導致摔落。至於第2種說法，則是迷魂凼下方為玄武岩層，形成一種巨大的天然礦場，羅盤到了這裡會受到強烈的磁場干擾，指南針及電子產品也失靈。不過，不管哪一種說法、玄幻或是科學，都無法100%完美解釋迷魂凼的各種異常，有關迷魂凼的真相至今仍不甚明朗。