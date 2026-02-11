2026農曆春節換新鈔進入倒數計時！ 今（11）日是換鈔第3天，距離截止日僅剩最後2天，銀行門口依舊大排長龍，許多民眾為了換得喜氣新鈔，不惜請假排隊。不過，如果你的需求以「千元鈔」為主，其實根本不用跑銀行！根據財政部與各家銀行公告，包括中國信託、台新、國泰世華等「5家銀行」的ATM皆有支援新鈔提領，地點更遍布民眾最熟悉的7-11、大全聯與台北捷運站。《NOWNEWS今日新聞》為您整理24小時免排隊的ATM據點與換鈔密技。

免排隊！5大銀行ATM隱藏據點公開

不想去公股銀行人擠人？以下這5家銀行的ATM是你的救星，特別是鎖定便利商店與賣場的機台，讓你採買年貨時也能順便換錢：

    •    中國信託（7-11）： 即日起至13日，全台135家指定7-11門市的ATM限時供應「千元新鈔」，是上班族最方便的選擇。👉 7-11換新鈔據點 點此查看

    •    台新銀行（大全聯、百貨）： 即日起至17日，鎖定全台新光三越、環球購物中心及大全聯的ATM，讓你逛街買菜順便領新鈔。不過台新銀也提醒，新鈔數量有限，且因ATM仍提供存款服務，偶有機會提領到非全新鈔券。👉 百貨、大全聯換新鈔據點 點此查看

▲不用請假跑銀行！實測7-11與全聯ATM真的能領到新鈔。換新鈔進入最後倒數，內行曝「這5家」銀行ATM是隱藏版救星，24小時都能換。（示意圖／記者陳明安攝）
    •    國泰世華（北捷）： 針對通勤族，國泰世華在台北捷運人流密集的站點ATM補入新鈔。

    •    台灣銀行（全台分行）： 每一台台銀ATM皆有新鈔，部分機台甚至提供200元、2000元特殊面額。👉 台灣銀行ATM據點 點此查看

    •    兆豐銀行： 視各分行情況，於特定ATM機台補入新鈔。

網友熱議：ATM雖快但有「致命缺點」

雖然ATM換鈔免排隊超誘人，但網路上也有不少過來人分享「慘痛經驗」。有網友在Threads上指出，ATM換鈔最大的痛點在於「面額限制」與「手續費」。多數超商ATM僅提供千元大鈔，若想換百元紅鈔或五色鈔，往往只能臨櫃辦理。

《NOWNEWS》記者也分享實際「血淚史」，去年因錯過銀行營業時間，改至台銀ATM提領，為了換30張百元新鈔，受限於機台每次「限領10張」的規定，硬是分了3次操作。不僅多付了2次跨行手續費，還全程頂著後方排隊民眾「關愛的眼神」，心理壓力極大。更有民眾崩潰抱怨：「想換一萬塊百元鈔要操作10次，後面的人都在瞪我！」提醒民眾使用ATM換鈔前，務必先確認機台限制與手續費規則。

▲多數ATM僅提供千元大鈔，如果若想換百元紅鈔或五色鈔，往往只能跑銀行臨櫃辦理。（圖／記者張家瑋攝）
若非得去銀行　避開「3大地雷時段」

如果你堅持要臨櫃換百元鈔，銀行行員建議務必避開以下3個「地雷時段」，以免等到天荒地老：

    •    銀行剛開門： 許多長輩習慣一早去排隊，此時累積的人龍最長。

    •    中午午休： 上班族唯一的空檔，銀行大廳通常塞爆。

    •    下午3點半前： 趕在結束營業前辦業務的人潮，常導致等待時間加倍。

▲想衝銀行換新鈔，建議避開剛開門、午休及即將關門等三時段，壓縮排隊等待的時間。（圖／記者張志浩攝）
2026換新鈔．免排隊全攻略
📍 24H ATM 這裡領（千元鈔為主）：

    •    7-11 x 中國信託： 指定135家門市。

    •    大全聯／百貨 x 台新銀行： 指定賣場據點。

    •    台北捷運 x 國泰世華： 重點車站ATM。

    •    台灣銀行： 全台分行ATM（部分有百元／2000元）。

▲2026年換新鈔ATM據點一圖看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）
📍 ATM換鈔小提醒：
    •    多數機台僅供千元鈔，百元鈔數量有限。

    •    注意跨行提款手續費。

    •    避免尖峰時段長時間占用機台。

📍 臨櫃最後機會：

    •    即日起至2月13日（週五）截止。

    •    避開09:00、12:00-13:30、15:00三個尖峰時段。

📍 一鍵查詢： 👉 點此查詢 Google Maps「換新鈔地圖」最近據點

資料來源：中國信託台新銀行台灣銀行財政部

