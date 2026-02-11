2026農曆春節換新鈔進入倒數計時！ 今（11）日是換鈔第3天，距離截止日僅剩最後2天，銀行門口依舊大排長龍，許多民眾為了換得喜氣新鈔，不惜請假排隊。不過，如果你的需求以「千元鈔」為主，其實根本不用跑銀行！根據財政部與各家銀行公告，包括中國信託、台新、國泰世華等「5家銀行」的ATM皆有支援新鈔提領，地點更遍布民眾最熟悉的7-11、大全聯與台北捷運站。《NOWNEWS今日新聞》為您整理24小時免排隊的ATM據點與換鈔密技。
免排隊！5大銀行ATM隱藏據點公開
不想去公股銀行人擠人？以下這5家銀行的ATM是你的救星，特別是鎖定便利商店與賣場的機台，讓你採買年貨時也能順便換錢：
• 中國信託（7-11）： 即日起至13日，全台135家指定7-11門市的ATM限時供應「千元新鈔」，是上班族最方便的選擇。👉 7-11換新鈔據點 點此查看
• 台新銀行（大全聯、百貨）： 即日起至17日，鎖定全台新光三越、環球購物中心及大全聯的ATM，讓你逛街買菜順便領新鈔。不過台新銀也提醒，新鈔數量有限，且因ATM仍提供存款服務，偶有機會提領到非全新鈔券。👉 百貨、大全聯換新鈔據點 點此查看
• 國泰世華（北捷）： 針對通勤族，國泰世華在台北捷運人流密集的站點ATM補入新鈔。
• 台灣銀行（全台分行）： 每一台台銀ATM皆有新鈔，部分機台甚至提供200元、2000元特殊面額。👉 台灣銀行ATM據點 點此查看
• 兆豐銀行： 視各分行情況，於特定ATM機台補入新鈔。
網友熱議：ATM雖快但有「致命缺點」
雖然ATM換鈔免排隊超誘人，但網路上也有不少過來人分享「慘痛經驗」。有網友在Threads上指出，ATM換鈔最大的痛點在於「面額限制」與「手續費」。多數超商ATM僅提供千元大鈔，若想換百元紅鈔或五色鈔，往往只能臨櫃辦理。
《NOWNEWS》記者也分享實際「血淚史」，去年因錯過銀行營業時間，改至台銀ATM提領，為了換30張百元新鈔，受限於機台每次「限領10張」的規定，硬是分了3次操作。不僅多付了2次跨行手續費，還全程頂著後方排隊民眾「關愛的眼神」，心理壓力極大。更有民眾崩潰抱怨：「想換一萬塊百元鈔要操作10次，後面的人都在瞪我！」提醒民眾使用ATM換鈔前，務必先確認機台限制與手續費規則。
若非得去銀行 避開「3大地雷時段」
如果你堅持要臨櫃換百元鈔，銀行行員建議務必避開以下3個「地雷時段」，以免等到天荒地老：
• 銀行剛開門： 許多長輩習慣一早去排隊，此時累積的人龍最長。
• 中午午休： 上班族唯一的空檔，銀行大廳通常塞爆。
• 下午3點半前： 趕在結束營業前辦業務的人潮，常導致等待時間加倍。
2026換新鈔．免排隊全攻略
📍 24H ATM 這裡領（千元鈔為主）：
• 7-11 x 中國信託： 指定135家門市。
• 大全聯／百貨 x 台新銀行： 指定賣場據點。
• 台北捷運 x 國泰世華： 重點車站ATM。
• 台灣銀行： 全台分行ATM（部分有百元／2000元）。
📍 ATM換鈔小提醒：
• 多數機台僅供千元鈔，百元鈔數量有限。
• 注意跨行提款手續費。
• 避免尖峰時段長時間占用機台。
📍 臨櫃最後機會：
• 即日起至2月13日（週五）截止。
• 避開09:00、12:00-13:30、15:00三個尖峰時段。
📍 一鍵查詢： 👉 點此查詢 Google Maps「換新鈔地圖」最近據點。
資料來源：中國信託、台新銀行、台灣銀行、財政部
