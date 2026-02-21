我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2014年改編的同名電影海報。（圖／翻攝自豆瓣）

封門村位於中國河南省焦作市沁陽市郊外山區，上世紀80年代開始，因村民陸續搬走、人氣不盛，加上一些後世穿鑿附會的傳說，因此有了「鬼村」的稱號，還曾數度改編成恐怖影視作品，「中國第一鬼村」之名不脛而走。封門村原名風門村，位於深山老林，村裡有不少明清建築風格的房屋，該村有幾大謎團，比較有名的當屬空村之謎、停屍棺之謎、太師椅之謎、靈異照片之謎、枕邊鬼臉之謎。就連下葬，封門村都有一套自己的習俗，遺體戴著面具下葬，還講究「人鬼混居，人死不出村」，人死後不能埋在村外，而是在死者家附近找一塊空地埋葬，時間久了就形成「溝溝有遺骨、彎彎有陰魂」，陰氣較盛似乎不是沒有原因。此外，當地廟宇供奉的不是神佛，而是一對身著明代官服的男女雕像，有學者認為這對官偶可能村民較為顯赫的祖先，但這種說法較難解釋為何不是以牌位供奉在祠堂，而是在廟裡供全村人膜拜。所以也有另一種分析認為，這與封門村獨有的親鬼習俗相關。不過，經由當地政府、媒體單位考察走訪，封門村人口流失，主要是經濟、水源、教育、交通方面的困難考量，未必與鬼神之說有直接關聯，只是因為文化所需衍伸出不少相關作品，仍不斷吸引探險者、直播主走訪。