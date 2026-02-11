我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮大學一名副教授捲入桃色與性侵指控，引發外界譁然。現年60歲的長榮大學副教授張振平，遭控背著妻子與多名女性發生不正當關係，還涉嫌性侵一名小他30歲的女業務A小姐，事後將對方納為小三，導致A小姐懷孕後又逼迫其墮胎。對此，張振平僅承認與A小姐有感情糾紛，否認性侵等指控；長榮大學則回應，對任何性侵害或不當行為採取零容忍立場，已依相關法規啟動校內處理機制。根據《鏡週刊》報導，A小姐指出，她與張振平因高爾夫球結識，6年前經友人介紹認識，起初將對方視為德高望重的學者長輩。未料前年5月一次餐會中，張振平竟在餐桌下牽她的手，A小姐礙於場合只能隱忍。同年8月，張又以介紹客戶為由邀她赴飯局，席間不斷勸酒，待她泥醉昏睡後，醒來時已躺在飯店房間，指控遭到性侵。A小姐表示，事後張振平以甜言蜜語安撫，她選擇原諒並與其交往，卻逐漸發現張仍與同校女教授曖昧往來，甚至曾傳送預訂摩鐵與飯店的單據給對方。張振平對此全盤否認，反指A小姐情緒失控，雙方爭執不斷。直到A小姐懷孕後，才發現張無意負責，還設局要求她墮胎，最終更因侵害配偶權遭張妻提告。報導指出，張振平曾向A小姐出示「離婚前協議書」，聲稱妻子同意離婚，但要求房產過戶、財務受控，並禁止離婚前與異性交往，違者須賠償200萬元違約金，藉此要求暫時分手，並承諾離婚後共組家庭。未料後來張妻提告侵害配偶權時，證據竟是張提供的協議書修改版，其中明確載明其外遇事實並點名A小姐姓名，成為關鍵證據。A小姐事後聯繫張振平未果，甚至遭封鎖，才驚覺自己陷入長期操控與欺瞞。她選擇向媒體揭露過往，是希望不要再有其他人受害。對於相關指控，張振平回應，確實曾與A小姐交往，但否認性侵及與其他女性有不正當關係，其餘細節不願多談。對此，長榮大學秘書長柯愷音表示，校方一向重視性別平等與校園倫理，針對媒體所述事件，該名教師已退休，目前為兼任教師，學校已依相關法規啟動校內處理程序，將秉持零容忍原則審慎面對。