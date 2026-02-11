2026年農曆新年就快到了！家家戶戶都會在家門口貼上春聯，迎接好運，不過春聯不能隨便貼，民俗專家楊登嵙表示，貼春聯可以在把握除夕早上6點到中午12點之間張貼，是貼春聯的最佳吉時。另外貼春聯的時候，要記得把舊的春聯撕下來；命理專家詹惟中也提醒，今年最好不要使用有「馬」字或圖案的春聯，以免沖撞值神，會影響運勢，《NOWNEWS》一次整理2026馬年貼春聯的吉時、禁忌、怎麼分上下聯、左右怎麼貼等資訊。
🟡 本文重點摘要
2026馬年貼春聯吉時
2026馬年貼春聯禁忌
2026馬年貼春聯怎麼分上下聯、左右
2026馬年貼春聯斗方怎麼貼
為什麼要貼春聯
2026馬年貼春聯吉時
民俗專家楊登嵙表示，貼春聯最佳吉時就是在除夕（2月16日）早上6點到中午12點，2月11日（農曆12月24日）送神之後，到除夕都是大掃除的時間，有空就可以開始為家裡大掃除，等到打掃完再貼春聯，而且最好在上午貼，因為這個時間陽氣最旺。
2026馬年貼春聯禁忌
1、不要選有「馬」字或圖案的春聯：命理師詹惟中從流年角度提醒，2026年是丙午年，屬於「午馬當值」，命理上值神在位不可沖撞，所以在挑選春聯的時候，一定要避開有「馬」字或是圖案的春聯，以免影響整年運勢，讓好事受阻。
2、上下聯別貼錯：戰國時期《禮記》有記載，「前朱雀後玄武，左青龍右白虎」，從室內往外看的左邊是龍邊，右邊是虎邊，龍的地位比較高，要重，虎的地位比龍低，要輕，所以當你站在門口貼春聯的時候，人是從室外往內看，上聯就是在右邊，下聯貼左邊，如果貼錯了，主次也就亂了。
3、大門口不貼春：大門口不要單獨貼一個春字，可以貼福、招財進寶的斗方（方形春聯），如果貼了春字，可能會招來爛桃花。
4、大門口不倒貼春聯：雖然把「財」、「福」倒過來貼有財到、福到的意思，但是大門口倒貼春聯代表把財運、福氣倒光光，室內的窗戶、門、米缸等則可以倒貼。
5、春聯貼單數才吉利：大門口貼的春聯要單數，代表陽，如果是雙數則容易招陰，室內的春聯則不計數。
6、舊春聯要撕掉：把舊春聯撕掉、撕破有除舊布新的意思，不可以直接把新的春聯貼在舊春聯上。
7、不能有不吉利的字：春聯可依個人喜好、心境挑選，不過千萬不要有「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字眼，同音不同字也要儘量避免。
8、家有喪事不可貼春聯：家中若有喪事還不滿一年，不能貼春聯，否則會像在慶祝；命理老師小孟老師表示，如果家中有喪事想要貼春聯，可以在第一年貼白色對聯、第二年貼綠色對聯、第三年貼黃色對聯，等到第四年再貼紅色對聯。
2026馬年貼春聯怎麼分上下聯、左右
春聯通常有三幅，兩幅直聯和一幅橫聯，直聯的最後一字是仄聲字，包括上聲（注音三聲）、去聲（注音四聲）、入聲字（現代國音已無入聲，分別歸入平聲、上聲、去聲中），就是上聯；最後一個字如果是平聲（注音一聲、二聲）為下聯。如果兩幅直聯都是都是平聲字，就要用台語與國語唸看看，選擇短促、重音的為上聯，像是「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。貼的時候，人從室外往室內看，所以右邊是上聯，左邊是下聯。
2026馬年貼春聯斗方（方形春聯）怎麼貼
不少人會選用正方形的春聯，也就是「斗方」來貼，如果想貼斗方，大門口記得要正貼，不要倒過來，否則代表把福氣、財運倒光光，室內的門窗、米缸等地方，則可以倒貼；另外，門口不要貼「春」字容易招來爛桃花。
為什麼過年要貼春聯
過年貼春聯是為了祈福迎祥、驅邪避凶，從宋代開始，人們在桃木板上刻畫鎮守鬼門關的神荼、鬱壘神像或名字，製成「桃符」，象徵驅除鬼怪、祈福避邪，後來開始有人在桃木板上寫對聯，不僅能驅邪，還可以寫上願望，發展到現代，人們開始使用紅紙取代桃木，寫上吉祥話，有增添喜慶、驅邪、迎接好運的意思。
資料來源：民俗專家楊登嵙、命理師詹惟中、命理老師小孟老師
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026馬年貼春聯吉時
2026馬年貼春聯禁忌
2026馬年貼春聯怎麼分上下聯、左右
2026馬年貼春聯斗方怎麼貼
為什麼要貼春聯
2026馬年貼春聯吉時
民俗專家楊登嵙表示，貼春聯最佳吉時就是在除夕（2月16日）早上6點到中午12點，2月11日（農曆12月24日）送神之後，到除夕都是大掃除的時間，有空就可以開始為家裡大掃除，等到打掃完再貼春聯，而且最好在上午貼，因為這個時間陽氣最旺。
2026馬年貼春聯禁忌
1、不要選有「馬」字或圖案的春聯：命理師詹惟中從流年角度提醒，2026年是丙午年，屬於「午馬當值」，命理上值神在位不可沖撞，所以在挑選春聯的時候，一定要避開有「馬」字或是圖案的春聯，以免影響整年運勢，讓好事受阻。
3、大門口不貼春：大門口不要單獨貼一個春字，可以貼福、招財進寶的斗方（方形春聯），如果貼了春字，可能會招來爛桃花。
4、大門口不倒貼春聯：雖然把「財」、「福」倒過來貼有財到、福到的意思，但是大門口倒貼春聯代表把財運、福氣倒光光，室內的窗戶、門、米缸等則可以倒貼。
5、春聯貼單數才吉利：大門口貼的春聯要單數，代表陽，如果是雙數則容易招陰，室內的春聯則不計數。
6、舊春聯要撕掉：把舊春聯撕掉、撕破有除舊布新的意思，不可以直接把新的春聯貼在舊春聯上。
8、家有喪事不可貼春聯：家中若有喪事還不滿一年，不能貼春聯，否則會像在慶祝；命理老師小孟老師表示，如果家中有喪事想要貼春聯，可以在第一年貼白色對聯、第二年貼綠色對聯、第三年貼黃色對聯，等到第四年再貼紅色對聯。
2026馬年貼春聯怎麼分上下聯、左右
春聯通常有三幅，兩幅直聯和一幅橫聯，直聯的最後一字是仄聲字，包括上聲（注音三聲）、去聲（注音四聲）、入聲字（現代國音已無入聲，分別歸入平聲、上聲、去聲中），就是上聯；最後一個字如果是平聲（注音一聲、二聲）為下聯。如果兩幅直聯都是都是平聲字，就要用台語與國語唸看看，選擇短促、重音的為上聯，像是「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。貼的時候，人從室外往室內看，所以右邊是上聯，左邊是下聯。
不少人會選用正方形的春聯，也就是「斗方」來貼，如果想貼斗方，大門口記得要正貼，不要倒過來，否則代表把福氣、財運倒光光，室內的門窗、米缸等地方，則可以倒貼；另外，門口不要貼「春」字容易招來爛桃花。
過年貼春聯是為了祈福迎祥、驅邪避凶，從宋代開始，人們在桃木板上刻畫鎮守鬼門關的神荼、鬱壘神像或名字，製成「桃符」，象徵驅除鬼怪、祈福避邪，後來開始有人在桃木板上寫對聯，不僅能驅邪，還可以寫上願望，發展到現代，人們開始使用紅紙取代桃木，寫上吉祥話，有增添喜慶、驅邪、迎接好運的意思。
資料來源：民俗專家楊登嵙、命理師詹惟中、命理老師小孟老師