賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，至今仍卡在立院，對於若沒通過所受的影響，總統賴清德今（11）日強調，若特別條例沒有過，預算沒有辦法確實到位，當然會除了影響國軍戰力，也會國際社會對台灣的決心，「當然對台灣的衝擊是非常非常大」；他強調，新的會期即將開始，朝野不分黨派都能夠將國防特別預算、中央政府總預算的審議當作是「最最最優先的法案」。賴清德上午召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，媒體詢問，若國防特別預算最終未獲立法院批准，台灣國防因此暴露出什麼弱點？若沒有通過，台美關係是否受影響？對此，賴清德表示，他從媒體上看到，在野黨立委希望逐年審議，但特別預算一直都是如此，國家的特別預算審議都是逐年審議，先通過特別條例，行政院在針對特別條例每一年編列預算。賴清德提到，政府希望朝野審議的是特別條例草案，在野黨能提修正動議，未來國防部、行政院會逐年編列預算送請立法院審議，這本來就是國會審查行政院所提出的特別條例的常態。賴清德直言，若特別條例沒有過，預算沒有辦法確實到位，當然會除了影響國軍戰力，也會國際社會對台灣的決心，這當然對台灣的衝擊是非常非常大。賴清德也說，為了向國際社會展現台灣守護國家維護區域和平穩定的決心，政府從前總統蔡英文時代逐年增加國防預算，今年也提出國防特別預算條例，就是要強化國防力量與防衛韌性，才有辦法保護國家安全、維護民主自由的生活體制，同時也能夠進一步地維護區域的和平穩定。賴清德指出，據美國國家安全戰略報告，美國強調集體防禦、責任分擔，就印太和平穩定而言，除了美國協助以外，印太的國家通通都要分攤責任。他補充，日本今年的國防預算高達1.8兆台幣、韓國高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8000多億元，且國防特別預算1.25兆也分八年編列，攤開來一年才1500、1600億，但這是展現決心。賴清德提到，日本首相高市早苗之所以贏得日本廣大民眾的支持，也是因為除了強化日本國力，讓日本強大富裕以外，也展現日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，因此台灣也應該要這樣做。「自助人助！」賴清德說，若對台灣國家安全，不盡心盡力的話，怎麼能夠希望國際社會對台灣跟對台海和平穩定的支持呢？他呼籲，新的會期即將開始，朝野不分黨派都能夠將國防特別預算、中央政府總預算的審議當作是「最最最優先的法案」。