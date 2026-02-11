我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院版1.25兆國防特別條例持在立院卡關，民眾黨日前提出4000億版的軍購特別條例已付委，也傳出國民黨團將會自提版本。對此，總統賴清德今（11）日透過記者會向在野黨呼籲，一定要讓政院版付委，其一是符合憲政要求，再來就是預算非常專業。對此，民眾黨立院黨團今日表示，立院新會期會讓政院版本一起併案審查。賴清德與國防部長顧立雄、三軍司令今（11）日一同召開記者會，呼籲在野黨之支持通過國防特別預算，在總統府舉行記者會後，民眾黨立院黨團也召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。媒體詢問賴清德認為因為行政院沒有編軍人加薪的法案，所以卡軍購批評這是錯誤的連結，但藍白並不是因為這件事情來卡軍購，其實是要求行政院依法編列預算在總預算，怎麼看賴清德自己就在錯誤的連結？民眾黨幹事長邱慧洳表示，立法院三讀通過的法律，已經總統公布生效了，政府的職責當然就是要依法編列預算，他自己不依法編列預算，然後拿大法官出來做擋箭牌，一手說立院三讀通過的法案是違憲，再來請出大法官來做，做擋箭牌，那大法官我剛剛已經說了，他是一個司法廉潔性的代表，他是一個憲法的守門人，賴清德身為一個總統躲在這個憲法法庭的後面、躲在大法官的後面，你要叫國人情何以堪。邱慧洳說，因為司法是最後一道防線，連司法體系最高、至高無上的守門人，都已經這個沒有辦法為人民來主持正義了，「那請問一下，人民還要信賴什麼？」為什麼說大官已經沒有辦法為人民主持正義，因為大法官就已經是一個不合法的組成了，大法官不合法組成所做成的憲法判決，當然就是叫做自始當然無效的判決，用無效判決的一個法律秩序來引領全台灣2300萬人民的往前走，這不會是一個讓人民看到心裡不會覺得是非常心有戚戚焉，然後對我們總統完全是一個打上問題，而且是搖頭的的表現，就呈現在我們世人的眼前。民眾黨總召陳清龍表示，當然要把這樣的軍購條例列為我們台灣民眾黨最最最最優先的法案，1月30日就已經付委，賴清德說希望這會期行政院版的這個軍購條例，可以列入最優先法案，民眾黨贊成把能提升國防安全的法案列為最優先的法案，並不是擋政院版本，民眾黨也同意院版的條例可以付委，大家一起在立法院做併案的監督、併案的審查，所以在這裡也特別的跟全國國人民同胞來表達民眾黨對台灣國防自主的重視。