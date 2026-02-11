我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德提出8年1.25兆元國防預算，不過行政院提出特別條例，遭藍白卡關，賴清德今（11）日與副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將開記者會，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將也都到齊，呼籲藍白盡速審預算。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，解鈴還須繫鈴人，國民黨沒有擋國防預算，但必須照程序來。林沛祥接受《NOWNEWS今日新聞》訪問說，賴清德大陣仗開記者會，根本是情勒，國民黨支持國防，但身為立委，不能因為政府說1.25兆元就全數過關，卻連要買什麼武器都不知道，更何況，武器價格隨時會變動，為什麼現在就要先答應購買好幾年後才能交貨的武器？林沛祥說，之前的軍購案，66架F-16V到現在還沒交貨，2026年國防預算又編了9千億元，這筆年度預算要花在哪，國防部也說不清楚，現在又要再另外花1.25兆元特別預算，國防部卻始終說不清楚要怎麼花。他說，軍購不是買車，也不是開公司，台灣有台灣的程序，美國也有程序，什麼都不清楚的狀況下，就先說需要1.25兆，根本就不合理。林沛祥也質疑，賴清德始終不願幫軍人加薪，不編列相關預算，在野黨才拒絕審查違法總預算，但這跟國防特別預算是兩回事，賴清德不幫國軍加薪，不增加年輕人當兵的誘因，只想花大錢買武器，也讓人搞不懂賴政府的國防策略邏輯，呼籲賴清德還是照程序來，先把要買什麼武器說清楚，老是這樣開記者會喊話，傳播假訊息，沒有什麼意義。