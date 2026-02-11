我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市松山區南京東路、敦化北路口的「亞太三溫暖」9日傳出有一名男子假扮顧客，佯裝欲前往店內消費，卻在過程中表示要一名「楊醫生」處理債務問題，經現場人員安撫後男子仍情緒激動，甚至掏出辣椒水及號令槍鬧事，並。警方獲報到場後，將涉案的25歲潘姓男子逮捕。而亞太三溫暖一直以來有著「喬債聖地」的別名，而「楊醫生」為亞太三溫暖負責人。如今，亞太三溫暖再傳出遭到鬧事，警方初步懷疑和天道盟多年的利益糾葛有關。據了解，這名25歲的潘姓男子於9日晚間8時許進入亞太三溫暖，並假裝是顧客向櫃檯表示要泡湯。不過，楊男在換好浴袍後卻不斷來回徘徊，甚至稱要找一名「楊醫生」討鉅額債務。現場人員驚覺有異，拒絕潘男要求後再進行安撫，隨後報警處理。潘男聽聞後情緒失控，突持辣椒水及信號槍威脅店家。警方獲報到場後，將潘男當場壓制逮捕，而潘男並未供出幕後指使者，警方研判疑似與「楊醫生」和天道盟角頭過去的恩怨有關，將其送辦，另於潘男的車內再查獲西瓜刀1把、鋁棒2支以及折疊刀等物。事實上，「楊醫生」原與具天道盟背景的胞兄交情深厚，卻因利益分配問題反目成仇。隨後該三溫暖便是非不斷，先是有董姓男子聲稱洗澡時遺失金項鍊，後又有李姓男子指控友人遭性侵，藉此索討千兩黃金或3000萬元鉅額賠償。而「威震集團」董座吳明達過去也曾介入「喬事」，怎料，卻在自家經營的天龍三溫暖下遭到槍擊。