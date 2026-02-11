我是廣告 請繼續往下閱讀

P. LEAGUE+（PLG）今（11）日公佈2025-26球季01月最有價值球員（MVP）得主，桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔憑藉單月帶隊打出6勝1敗、並寫下聯盟史上最長11連勝的輝煌戰績，再度強勢蟬聯獎項。這不僅是盧峻翔生涯第9度獲選單月MVP，更是他職業生涯首次達成「單月MVP三連霸」的壯舉。盧峻翔在01月持續火燙手感，場均繳出19.6分、4.4助攻、3.6籃板的全面成績單，是領航猿穩居聯盟榜首的絕對核心。其中在01月13日對陣洋基工程的比賽中，盧峻翔展現強大得分火力，不僅狂飆生涯新高的43分，更正式成為PLG歷史上首位例行賽總得分突破2000分大關的球員，同時締造個人與聯盟的雙重里程碑。在投票數據方面，盧峻翔的統治力展露無遺。在總共20張選票（含2張球迷選票）中，他瘋狂捲走18張第一名選票，最終以總分96分的懸殊差距擊敗臺北富邦勇士的古德溫（Archie Goodwin）與臺南台鋼獵鷹的翟蒙（Dewane Dedmon），無懸念當選01月MVP。本球季起，PLG與「GA黃金甲」達成深度合作，共同為單月最有價值球員打造專屬榮譽。獲獎者盧峻翔除了能獲頒「GA黃金甲 X P. LEAGUE+ 聯名月MVP專屬獎盃」外，更將獲得一年份的明星商品營養補給，象徵對頂尖球員意志力的致敬與支持。01月最有價值球員前三名得分統計：盧峻翔（桃園璞園領航猿）：96分古德溫（臺北富邦勇士）：28分翟蒙（臺南台鋼獵鷹）：17分