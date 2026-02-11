我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（11）日正式宣佈，臺北台新戰神因陣中外籍球員深受傷病困擾，經聯盟審核賽務規章後核可，於今日主場對戰高雄全家海神的比賽中，戰神隊將僅登錄本土球員出賽，寫下聯賽罕見的「全本土」應戰紀錄。根據TPBL聯盟提供的傷兵名單與說明，戰神隊近期遭遇前所未有的洋將荒。原本陣中唯一健康的洋將梅克（Thon Maker），在上周日的比賽中與對手發生碰撞，導致左膝挫傷，確定缺席今日賽事。此前，梅克在洋將戰力短缺的情況下，甚至曾寫下單場48分的聯盟最高得分紀錄。除了梅克外，戰神其餘洋將亦全數列入傷兵名單：基德（Stanton Kidd）：右膝不適。弗利沙（Robert Upshaw III）：腹部不適。威力斯（Derek Willis）：右眼不適。此外，洋將史東（Tyler Stone）日前更傳出在尚未解約的情況下私自離台，轉戰蒙古聯賽，此舉遭戰神主帥許皓程嚴厲批評缺乏職業精神，多重打擊讓戰神陷入無洋將可用的窘境。面對4天3戰的嚴峻賽程，戰神球團因外籍戰力全面因傷停擺，正式向聯盟提出申請。TPBL聯盟表示，經依據賽務規章核可，確認臺北台新戰神目前洋將確實受傷病困擾，准許該場次僅登錄本土球員出賽。今日與高雄全家海神之戰，臺北台新戰神將由本土陣容領銜。