猶他爵士隊在2025-26球季剩餘賽程的策略引發巨大爭議。儘管爵士隊剛在交易截止日前大手筆向曼非斯灰熊換來全明星長人傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.，簡稱JJJ），展現重建決心，但球隊在場上的消極調度等同刻意「擺爛」，引來專家重砲抨擊。爵士隊目前正處於一個矛盾的重建階段。一方面，他們透過交易獲得JJJ，期望與勞里·馬卡南（Lauri Markkanen）及奇昂特·喬治（Keyonte George）組成具競爭力的核心；另一方面，球團似乎仍渴望在今年選秀會再獲取一枚樂透選秀權，以完善重建拼圖。這種「魚與熊掌兼得」的策略，迫使總教練威爾·哈迪（Will Hardy）採取了非典型的指揮方式。根據觀察，哈迪時常在第四節關鍵時刻將主力球員按在板凳上，甚至在對方打出攻勢時刻意不叫暫停。雖然這種「隱形擺爛」策略有時會失靈（如意外擊敗邁阿密熱火），但其背後動機已引發聯盟關注。ESPN薪資專家與前高層內幕人士鮑比·馬克斯（Bobby Marks）對此公開表達強烈譴責，認為爵士隊的行為正嚴重損害NBA的誠信與比賽完整性。「我認為猶他現在的作為是在玩弄NBA的誠信。他們在第四節坐視主力休戰，且不叫暫停來重整戰術。」馬克斯表示，「上週六奧蘭多魔術之所以贏球，基本上是因為爵士讓球員輪休。如果你是聯盟方，你必須檢視這種行為，考慮是否要修改選秀權保護規則，甚至是直接給予懲處。」爵士隊在2026年交易截止日前18場比賽中輸掉了15場，而在JJJ加盟後的3場比賽中則取得1勝2敗。JJJ在披上爵士20號戰袍的首秀中僅出賽25分鐘，這顯示球團在保護球員與爭取高順位選秀權之間存在微妙的操作。目前球季尚餘29場比賽，若爵士隊的行為愈演愈烈、甚至達到滑稽的程度，NBA主席蕭華（Adam Silver）可能被迫再度修改反擺爛政策，以確保聯盟的商業信譽與競技精神不被侵蝕。