2026年高雄市長選戰逐漸升溫，藍白陣營是否整合成為外界關注焦點，民眾黨主席黃國昌日前喊出在野最大目標是「拿下高雄」，並未排除前黨主席柯文哲參選的可能性，引發政壇熱議。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩直言，大賴交給大柯去應付，意即總統賴清德與柯文哲，至於「小賴」賴瑞隆則由「小柯」她來應付。根據《聯合報》報導，被問及柯文哲是否可能親自投入高雄戰局？柯志恩認為，以柯文哲曾任8年台北市長，並參與總統大選的資歷格局來看，若要出手，也應是對應更高層級的政治對手，她以「大柯對大賴、小柯對小賴」形容藍白可能的分進合擊策略，而高雄市長這一役，她自認有能力正面迎戰民進黨立委賴瑞隆。柯志恩提到，柯文哲在第2任台北市長期間，以及所面對的司法風波時，對民進黨內新潮流勢力應有深刻體會，或許也會希望在南部挑戰該派系長期經營的地盤。柯志恩直言，如果柯文哲真的參選，那也只能直球對決，不過她也提醒，若在野力量各自為戰、資源分散，選情勢必更加艱困，因此還是期待能有合作空間。談及對手與選情盤勢，柯志恩指出，這場選戰不只是與賴瑞隆個人的對決，更是與其背後新潮流派系的較量。她認為，賴瑞隆被視為賴清德陣營的重要布局人選，新潮流長年深耕高雄，從陳菊時期起，就對地方人事與資源有深厚影響力，「這一局早就在對方的劇本裡」。柯志恩透露，團隊在陸戰與空戰策略都已布局完成，除了防守既有支持者，更要設法向外擴張。回顧上屆參選經驗，柯志恩坦言當時被視為一個陪榜的角色，但經過數年在地經營與基層互動，她觀察到高雄選民結構正逐漸鬆動，中間選民比例提升，政治氛圍不再如過往一面倒。她形容自己從過去被當成「砲灰」，如今已準備成為真正能發揮衝擊力的「砲彈」。柯志恩也直言，南部政治版圖「綠油油」的情況一定要改變，這也將牽動2028年總統大選布局，高雄勢必成為關鍵戰場。至於國民黨主席鄭麗文預計訪中的安排，她認為民進黨勢必藉題發揮、操作選舉議題，呼籲相關行程儘速完成、回歸地方選戰主軸，避免讓外部議題模糊焦點。