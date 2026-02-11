我是廣告 請繼續往下閱讀

賴政府去年底提出8年1.25兆元國防特別預算條例，卻因在野黨認為未編列立院三讀通過國軍加薪方案而遭野黨杯葛，持續在立法院卡關。對此，總統賴清德與國防部長顧立雄、三軍司令今（11）日一同召開記者會。賴清德在記者會上批評在野黨部分民代是地方出身，可能不懂憲政。對此，民眾黨團總召陳清龍回嗆，賴清德是公衛醫師出身，也不懂憲法。賴清德在總統府記者會上，呼籲在野黨之支持通過國防特別預算，在總統府舉行記者會後，民眾黨立院黨團也召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。針對賴清德說地方民代不懂憲政，陳清龍表示，賴清德講這一句話就是代表權力的傲慢權力的傲慢，賴總統也是全國人民一票一票選出來的民選總統，地方的民意代表包括他過去在地方擔任民意代表，也是人民一票一票選出來的民代，而且地方民代深耕地方代表民意，「賴總統你今天的記者會，不也是向我們所有地方的全國人民在做訴求嗎？你不尊重民意代表，是不是代表你也是不尊重民意。」陳清龍說，「賴總統說地方民意代表可能不懂國防，我也請問賴總統，我記得你是公衛出生的你是做醫生的，請問賴總統，你懂國防嗎？你懂憲法嗎？到目前為止，賴總統所做的一切作為有依照憲法，所賦予的程序在執行他對國家治理的責任嗎？」賴清德你可能也不懂國防，你可能也不懂憲法，台灣歷史，不懂得民主尊重人民，也不懂長毛象。