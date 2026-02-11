我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立委高金素梅涉嫌違反《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺及《醫療器材管理法》等三大案，10日指揮調查局國安站兵分30路展開搜索，約談高金素梅等18人到案說明，今天凌晨將近1點將高金素梅移送台北地檢署複訊，但她因為身體不適，檢察官認為不適合進行偵訊，諭知限制出境、出海，所涉案情將擇期訊問，然而，高金助理、Matzka岳父張俊傑，則因罪嫌重大遭檢方聲押。對此，律師黃帝穎解釋，因立委有保護傘但助理沒有，羈押共犯是退而求其次的避免勾串方法。黃帝穎律師在臉書上發文指出，高金素梅涉詐領助理補助款、違法輸入中國製快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污條例利用職務詐取財物罪、醫療器材管理法及詐欺等罪被法院裁准搜索。高金移送台北地檢署複訊時，身體不適，檢方諭知限制出境出海，先准予就醫，擇期訊問。黃帝穎表示，高金素梅在立院會期中，具有「不受拘捕的法律保護傘，聲押需經立院同意」，但他批評「藍白在法院裁准搜索的前階段就已狂噴政治口水，擺明法盲是非不分」，如聲押需經國會同意，藍白政治干預司法個案的風險極高，因此檢方對高金僅先限制出境出海，可能也是避免政治干預司法的現實考量。至於聲押禁見高金助理張俊傑德原因，黃帝穎則說明，這是屬於「先羈押共犯避免與主嫌勾串」的方法。黃帝穎解釋，立委助理不具有公職人員身分，刑法上助理要犯貪污罪必須與立委共犯才會成立，但主嫌立委在立院會期有保護傘，因此「聲押助理共犯應是退而求其次的避免勾串方法」。