面對中國極力阻止美國對台軍售，外界關切是否會生變，對此，總統賴清德今（11）日表示，固然中國極力阻擋，目前為止，所接收到的訊息，這筆軍購沒有改變；他呼籲，中國的威脅越來越嚴重，台灣這筆國防特別預算一定要順利通過，這代表台灣的決心，也代表台灣善盡國際社會的責任。總統府上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，媒體詢問，美國總統川普與中國國家主席習近平4月將進行川習會，是否擔心台灣的軍事需求，成為談判條件？賴清德說，軍購是非常切合台灣防衛的需求，不僅有助於保護台灣，也有助於穩定印太的和平，是非常重要的國防預算。賴清德提到，美國國家安全戰略報告裡強調四個重點，第一，美國希望顧及國土安全；第二，美國將把力量移到印太，避免中國勢力的擴充；第三，希望集體防禦責任分攤；第四，美國希望再工業化，而這在對等關稅裡，包括台灣、日本、韓國等印太的製造業大國，都會前往投資，協助該面向。賴清德提到，若是集體防禦責任分擔，台灣、日本、韓國、菲律賓甚至印度，各國都有在做，美國本身也有在做，美國今年的國預算將近一兆美元，川普也有特別提到，2027年美國國防預算要高達1.5兆美元，世界民主陣營包括美國、印太、歐洲，都在提高國防預算。賴清德提到，固然中國極力阻擋，目前為止，所接收到的訊息，這筆軍購沒有改變。他說，2005年的軍購，就是在野黨沒有支持，在立院程序委員會擋了69次，最終軍購案流產。賴清德說，希望日益複雜的區域情勢裡面，中國的威脅越來越嚴重，台灣這筆國防特別預算一定要順利通過，這代表台灣的決心，也代表台灣善盡國際社會的責任，「我們也不希望台灣成為印太和平穩定的破口，這是我們大家的共識」。