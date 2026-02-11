我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林宥嘉（如圖）曾經與鄧紫棋有一段戀情，最後卻是不愉快收場。（圖／華研國際提供）

▲鄧紫棋在台北大巨蛋的演唱會，門票剛開賣沒多久就。被搶光，連加場都在開賣後8分鐘賣完。（圖／Live Nation Taiwan提供）

華語樂壇天后 G.E.M. 鄧紫棋魅力驚人，《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會台北站加演場門票，今（11）日上午11點開賣後8分鐘被搶光。她的經典歌曲〈泡沫〉感嘆愛情太短暫也脆弱，是她真實的心境。她曾經被林宥嘉主動宣告已分手，難過到赴美療情傷，在紐約街頭看到小丑吹泡泡得到靈感，後來更在訪談中嘆道：「這段感情，我用了9年才放下。」鄧紫棋進入演藝圈後最為人熟知的緋聞，就是與林宥嘉分分合合的這一段，2010年時兩人萌發情愫，林宥嘉還特別參加鄧紫棋演唱會，不小心被捕捉到彼此親熱的畫面，那時林宥嘉失控阻擋香港記者拍攝，成為演唱會上的插曲，不過他受訪時都否認鄧紫棋是女友，2014年更在採訪中稱「祝福彼此，各自安好」鄧紫棋才知道被分手，相當無法接受，卻也因此誕生了〈泡沫〉這首經典名曲。在〈泡沫〉歌詞中，鄧紫棋寫道：「陽光下的泡沫是彩色的，就像被騙的我是幸福的。」她曾表示：「從沒跟我提過分手，卻還好意思在鏡頭前說什麼祝福彼此。」更氣到在私人臉書上控訴林宥嘉虛偽、厚臉皮。兩人交往時雖然沒有高調認愛，卻被視為公開的祕密，大家都知道他們不只是朋友。就算在多年之後，鄧紫棋回憶舊情，仍稱自己曾經天真的以為只要夠愛對方，一切都可以撐下去，後來才驚覺：「原來愛是不能一個人撐下去的。」也坦言自己用了9年才放下那段感情。儘管心碎與傷痛換來的只是一首歌，鄧紫棋在2014年參加《我是歌手2》演唱了〈泡沫〉，讓演藝事業迅速走向巔峰，各地聽眾都見識了她的深厚實力，被歌曲打動，她也從此步上樂壇天后之路，演唱會常常爆滿，成了個人身家據估計高達12.56億人民幣（約新台幣56.5億元）的超級富婆，可以盡情享受人生，早就不會再被情傷困住。