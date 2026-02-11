我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊備戰經典賽，將於2月13日、14日交手台鋼雄鷹，2日賽事皆免費進場，今日中午開放劃位，不到20分鐘就全數售完。（圖／中職提供）

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊與台鋼雄鷹將於2月13、14日於高雄澄清湖棒球場舉行自辦練習賽，2場賽事免費開放球迷入場（僅票券手續費），今（11）日中午開放劃位，根據《NOWnews》記者實際查看ibon售票系統，2日總計1萬8000張票，不到20分鐘就被掃光，全台球迷支持程度可見一斑。中華隊上月於高雄左營國訓中心展開第一階段集訓，台鋼雄鷹球團春訓也在高雄，兩隊協議於高雄澄清湖棒球場舉行自辦練習賽，消息流出後，球迷敲晚進場應援，後續中職會長蔡其昌決議開放球迷進場，讓中華隊提早感受大賽氛圍。自辦練習賽全程開放球迷免費入場觀賽，今日中午12點於ibon售票系統開放領取入場券，每人限領2張，僅收票券平台手續費30元，免費票券嚴禁轉售。此外，觀眾席只開放內野區域，13日平日中午開放內野下層6,000張，14日假日中午開放內野上下層共1萬2000張，其中下層為對號入座，上層為自由入座。根據《NOWnews》記者今日中午登入ibon售票系統，結果開放不到20分鐘，總計1萬8000張門票就全數被搶光，顯見棒球在台人氣。中華隊與台鋼雄鷹打完熱身賽後，迎接農曆春節只放4天，於初三就將於台北大巨蛋，提早適應室內場地、燈光與視野，接著2月25日至2月28日，在大巨蛋先後與日職福岡軟銀鷹、日本火腿鬥士打交流賽，結束後啟程日本宮崎備戰，屆時旅美好手也會回歸。