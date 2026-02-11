2024年爆紅的《黑神話：悟空》開發商遊戲科學，在春節年假前釋出續作《黑神話：鍾馗》的首支實機影片，以「吃」為主題向玩家們拜年，雖然6分鐘影片沒有任何戰鬥畫面，但光從這段「文戲」，《黑神話：鍾馗》對於場景、人物、表情、轉場的畫面細節滿滿，彷彿在看真人版電視劇，令玩家驚艷。
《黑神話：鍾馗》上傳實機影片 長度6分46秒
《黑神話：鍾馗》是官方認定《黑神話：悟空》的續作，故事取材自中國古代神話與民俗傳說，遊戲玩法同樣是單機動作角色扮演模式；去年遊戲科學在德國科隆遊戲展首次公布2分鐘預告片後就引起熱議，今年年前更是無預警上傳6分46秒的實機影片。
人物細節、動作拉滿 《黑神話：鍾馗》年前炫技
《黑神話：鍾馗》首支實機影片以妖怪化的魚類為開頭，接著人類登場開始料理食材，從切菜、備料到下鍋，每一個動作的重量感和微表情都刻畫的栩栩如生，若再觀察更深入，就連砧板的使用痕跡、刀具的紋路、爐火的蒸汽等，都在短短6分鐘被完美呈現，也難怪玩家紛紛表示這支影片根本是在「炫技」。
實機影片最後以廚師上菜給一名戴頭套的神秘男子來結尾，官分並無透露更多資訊，遊戲製作人馮驥表示，這部實機影片算是拜年，以「吃」為主題祝大家新年快樂，而大家期待的操作方式、戰鬥畫面、男主角鍾馗，則是「根本還沒做好」，希望大家以輕鬆的心態觀看即可。
雖然《黑神話：鍾馗》的製作人都出面喊話了，但手癢的玩家肯定不會就這麼滿足，畢竟當年《黑神話：悟空》就算爭議滿滿，依舊創下半年內超過2800萬銷量的紀錄，《黑神話：鍾馗》只會被更放大檢視。
理性推論的話，當時《黑神話：悟空》的第一波遊戲引擎展示是2021年推出，遊戲則是在2024年上市，而《黑神話：鍾馗》目前開發明顯才處於前期階段，玩家可能還要再多等一下，期待《黑神話：鍾馗》還會有更多資訊釋出了。
