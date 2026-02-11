我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台中市長選舉，國民黨陷江啟臣、楊瓊瓔「姐弟之爭」，媒體人陳敏鳳日前爆料，指「楊瓊瓔去問玉皇大帝，稱她3月會有轉機、要翻身」，媒體人黃光芹今天也發文，批評國民黨中央配合楊瓊瓔起舞「不問蒼生問鬼神，令人搖頭三嘆。」楊瓊瓔表示，自己一直不回應外界的謾罵，是相信真金不怕火煉，現在連算命、玉皇大帝都搬出來，「造謠的人根本是在侮辱神明，太離譜啦！」陳敏鳳8日在三立談話節目《驚爆新聞線》指出，藍營台中市長提名，明明就是江啟臣占優勢，從1月底拖到2月已經很多天，現在又要拖到3月底，擺明就是黨中央在配合楊瓊瓔，大家對於這個時間點也難以理解，「結果原來是楊瓊瓔要翻身」，並說地方人士告訴她「就是玉皇大帝指示楊瓊瓔，要拖到3月底才能有轉機，不覺得很好笑嗎？」另一媒體人黃光芹今（11）日也在臉書問「玉皇大帝没有告訴楊瓊瓔，江啟臣會贏嗎？」並批評國民黨中央跟隨楊瓊瓔起舞，非要配合楊的黃道吉日拖到3月底，還違反規定，公布當周民調日期，已經搞到「不問蒼生，問鬼神」的地步，令人搖頭三嘆。黃光芹指楊瓊瓔的民調差江啟臣一大截，「有人要搏臭，國民黨難不成還陪著玩？」她批評鄭麗文身為黨主席，嘴巴上說公平，實際上卻集眾力拖磨穩操勝券的江啟臣，「有這麼奇怪的黨嗎？」楊瓊瓔日前接受《NOWNEWS》專訪，記者問及外界對她舖天蓋地攻擊、臉書每天被網軍洗版，難道不生氣？楊瓊瓔強調，她一直用實際行動讓選民知道自己參選的決心，批評者的質疑是對方的執念，「你努力回應，他就聽得下去嗎？還是吵得更凶更失焦？」不過她也感慨近來攻擊越來越無厘頭，並主動提及，很多人說她去算命、去問神，「現在連玉皇大帝都搬出來了」。她說「我的服務工作都做不完了，從來不會為這種事去求神，這種說法太離譜了！」她說每個人都有宗教信仰，為了攻擊、醜化別人就去侮辱神明，「這樣子很不好，社會不該變成這樣。」