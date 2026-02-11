我是廣告 請繼續往下閱讀

♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本周各星座面臨不同挑戰，表示，這是一段需要「謹慎溝通」的時期。牡羊、雙子與雙魚需留意感情糾紛或分手危機，甚至有失聯可能；處女與水瓶則有桃花暗湧。事業方面，金牛、射手與摩羯普遍面臨條件談不攏或買氣不佳的困境。建議獅子座適度放低條件，天秤與天蠍則有望迎來新案子與復合轉機。本周運勢重點：愛情這周愛情方面會有人追，但是你會比較想當朋友或停在原地。◾ 工作、事業運：客戶不好搞定，比方說他的條件就是談不攏。◾ 愛情、桃花運：別人對你的感覺從朋友昇華成戀人，若是你不想進一步關係會有點糾纏喔！本周運勢重點：愛情這周愛情方面遇到的對象有點不負責任，只是你還有某些地方吸引他，但是要進一步就有點卡。◾ 工作、事業運：若是談生意，買氣不佳，客戶的意願不高。◾ 愛情、桃花運：有爛桃花出現，不想進一步交往，又貪圖你某些好。本周運勢重點：愛情這周愛情方面有小吵架的問題，對方被你傷到，小心斷聯喔！◾ 工作、事業運：有點不順，像是你的條件對方無法接受。◾ 愛情、桃花運：注意吵架會壞了你們的感情。本周運勢重點：愛情這周愛情方面若是有認識新對象，小心對方非單身。◾ 工作、事業運：開始新目標，但是有點不順，像是賺的不多。◾ 愛情、桃花運：若是對方失聯或行蹤不明的話小心是劈腿喔！本周運勢重點：工作、愛情這周工作方面不妨放低條件，讓大家都能接受。◾ 工作、事業運：你的條件對方無法買單，雖然很有興趣。◾ 愛情、桃花運：有對象的話，有可能拒絕對方。本周運勢重點：愛情這周愛情方面你的對象暈船的很厲害，你會顯得有點無情。◾ 工作、事業運：若是談生意沒那麼順利。◾ 愛情、桃花運：有對象的話，對方對你念念不忘很暈船，只是你沒那麼喜歡。本周運勢重點：愛情這周愛情方面有新對象出現，像是還不熟、少聯絡的對象，有可能是你下一任喔！◾ 工作、事業運：若是有案子要談會有機會。◾ 愛情、桃花運：愛情正在萌芽，有望迎來新戀情。本周運勢重點：工作、愛情這周愛情方面有復合運，對方會主動跟你和好。◾ 工作、事業運：若是生意談不成會有大好機會。◾ 愛情、桃花運：感情有和好的機會。本周運勢重點：工作、愛情這周工作愛情方面都不容易，像是沒有桃花、沒有生意機會。◾ 工作、事業運：價錢談不攏，要有業績會很難。◾ 愛情、桃花運：要找到可以進一步交往的對象很難。本周運勢重點：愛情這周工作方面人家會考慮再三，雖然很有興趣。◾ 工作、事業運：談工作不容易談成。◾ 愛情、桃花運：有人暗戀你但是沒有表示。本周運勢重點：愛情這周愛情方面若是有人主動，那就是暗戀你的那個人。◾ 工作、事業運：工作不順，都有談不攏的。◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，對方很想進一步。本周運勢重點：工作、愛情這周工作愛情方面都有結束的可能，像是分手、毀約。◾ 工作、事業運：小心別人會跟你解約或反悔。◾ 愛情、桃花運：有分手危機。