本周各星座面臨不同挑戰，塔羅占星家Princess表示，這是一段需要「謹慎溝通」的時期。牡羊、雙子與雙魚需留意感情糾紛或分手危機，甚至有失聯可能；處女與水瓶則有桃花暗湧。事業方面，金牛、射手與摩羯普遍面臨條件談不攏或買氣不佳的困境。塔羅占星家Princess建議獅子座適度放低條件，天秤與天蠍則有望迎來新案子與復合轉機。
塔羅占星家Princess分享12星座本周運勢（2月8日至2月14日）
♈ 牡羊座
本周運勢重點：愛情
這周愛情方面會有人追，但是你會比較想當朋友或停在原地。
◾ 工作、事業運：客戶不好搞定，比方說他的條件就是談不攏。
◾ 愛情、桃花運：別人對你的感覺從朋友昇華成戀人，若是你不想進一步關係會有點糾纏喔！
♉ 金牛座
本周運勢重點：愛情
這周愛情方面遇到的對象有點不負責任，只是你還有某些地方吸引他，但是要進一步就有點卡。
◾ 工作、事業運：若是談生意，買氣不佳，客戶的意願不高。
◾ 愛情、桃花運：有爛桃花出現，不想進一步交往，又貪圖你某些好。
♊ 雙子座
本周運勢重點：愛情
這周愛情方面有小吵架的問題，對方被你傷到，小心斷聯喔！
◾ 工作、事業運：有點不順，像是你的條件對方無法接受。
◾ 愛情、桃花運：注意吵架會壞了你們的感情。
♋ 巨蟹座
本周運勢重點：愛情
這周愛情方面若是有認識新對象，小心對方非單身。
◾ 工作、事業運：開始新目標，但是有點不順，像是賺的不多。
◾ 愛情、桃花運：若是對方失聯或行蹤不明的話小心是劈腿喔！
♌ 獅子座
本周運勢重點：工作、愛情
這周工作方面不妨放低條件，讓大家都能接受。
◾ 工作、事業運：你的條件對方無法買單，雖然很有興趣。
◾ 愛情、桃花運：有對象的話，有可能拒絕對方。
♍ 處女座
本周運勢重點：愛情
這周愛情方面你的對象暈船的很厲害，你會顯得有點無情。
◾ 工作、事業運：若是談生意沒那麼順利。
◾ 愛情、桃花運：有對象的話，對方對你念念不忘很暈船，只是你沒那麼喜歡。
♎ 天秤座
本周運勢重點：愛情
這周愛情方面有新對象出現，像是還不熟、少聯絡的對象，有可能是你下一任喔！
◾ 工作、事業運：若是有案子要談會有機會。
◾ 愛情、桃花運：愛情正在萌芽，有望迎來新戀情。
♏ 天蠍座
本周運勢重點：工作、愛情
這周愛情方面有復合運，對方會主動跟你和好。
◾ 工作、事業運：若是生意談不成會有大好機會。
◾ 愛情、桃花運：感情有和好的機會。
♐ 射手座
本周運勢重點：工作、愛情
這周工作愛情方面都不容易，像是沒有桃花、沒有生意機會。
◾ 工作、事業運：價錢談不攏，要有業績會很難。
◾ 愛情、桃花運：要找到可以進一步交往的對象很難。
♑ 摩羯座
本周運勢重點：愛情
這周工作方面人家會考慮再三，雖然很有興趣。
◾ 工作、事業運：談工作不容易談成。
◾ 愛情、桃花運：有人暗戀你但是沒有表示。
♒ 水瓶座
本周運勢重點：愛情
這周愛情方面若是有人主動，那就是暗戀你的那個人。
◾ 工作、事業運：工作不順，都有談不攏的。
◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，對方很想進一步。
♓ 雙魚座
本周運勢重點：工作、愛情
這周工作愛情方面都有結束的可能，像是分手、毀約。
◾ 工作、事業運：小心別人會跟你解約或反悔。
◾ 愛情、桃花運：有分手危機。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
