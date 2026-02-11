我是廣告 請繼續往下閱讀

印第安納溜馬於今（11）日作客麥迪遜廣場花園，在帕斯卡西亞卡姆（Pascal Siakam）狂轟30分以及安德魯內姆哈德（Andrew Nembhard）繳出24分、10助攻的帶領下，經歷延長賽苦戰，最終以137：134驚險擊敗紐約尼克，這場勝利不僅幫助溜馬終止近期的4連敗低潮，更是他們自去年東區冠軍賽後，首度在尼克主場揚眉吐氣。比賽進入延長賽後，溜馬展現強大韌性，一開局便打出一波9比0的猛烈攻勢掌握主動權。儘管尼克在最後24.3秒展現驚人爆發力，短短20秒內狂追8分，試圖力挽狂瀾，但最終仍無力回天。本場比賽雙方你來我往，全場共出現本季聯盟新高的39次互換領先，戰況異常膠著。溜馬此役團隊戰力發揮淋漓盡致，共有8人得分上雙，且板凳暴徒合力貢獻43分，遠勝過尼克替補群的18分，成為勝負分水嶺。尼克方面，當家主控杰倫布朗森（Jalen Brunson）雖奮力攻下全場最高的40分，外帶8助攻與5籃板，仍無法阻止球隊吞下近11場比賽中的第2敗。全能前鋒喬許哈特（Josh Hart）繳出15分、11籃板、11助攻，完成本季個人第2次「大三元」；中鋒卡爾安東尼唐斯（Karl-Anthony Towns）則有22分、14籃板的雙十表現，但他卻在延長賽剩餘2分14秒時犯滿畢業，讓尼克禁區頓失依靠。值得一提的是，正是唐斯在正規時間結束前0.2秒的兩罰俱中，才將比賽硬是拖入延長，無奈最終仍未能守護主場。賽前數據顯示，尼克本季主場戰績高居聯盟第2（21勝），而溜馬則是著名的「客場蟲」，客場勝率僅1成20且只拿下3勝，此役更少了腳踝受傷的主力中鋒伊維察祖巴茨（Ivica Zubac）。然而，溜馬眾將在正規時間最後1分49秒雖曾浪費4分領先優勢，被尼克打出一波7比3的反擊，但最終仍頂住壓力，在客場拿下這場得來不易的勝利。