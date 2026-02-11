年關將近詐騙也開始猖獗！近期有許多民眾電子信箱都收到了標題為「Momo雲端發票中獎」的郵件，內容稱你中了雲端發票1千元或是4千元，內容打得幾可亂真，但這其實是詐騙信件！財政部、MOMO購物網皆發出提醒，同時公布了多種辨識方式，且「需要填寫信用卡卡號就一定是詐騙！」
詐騙釣魚郵件狂發！「輸入信用卡號」就是詐騙
近期網路社群上，有許多民眾收到電子郵件寫著「恭喜您電子發票中獎了」、「雲端發票中獎1000元」等，內容還煞有其事，但其實是詐騙集團假用財政部或momo、Yahoo等電商平台之名義的釣魚郵件，試圖誘騙受害人點擊釣魚連結並輸入個人資料或信用卡號。
如果民眾真的不慎在詐騙網站內輸入了資料，該頁面就會跳出「信用卡歸戶異常」的警告畫面，要求民眾填寫信用卡卡號、安全碼等重要的資料，甚至已經有民眾因此被盜刷了破萬元，只能急忙通知銀行幫忙停卡。
對此，財政部也發出提醒：「收到任何可疑郵件，務必提高警覺，不輕易填寫信用卡等個資」，同時也表示，「財政部電子發票整合服務平台」正確的電子信箱及官網網址，結尾都是政府機關專用「.gov.tw」，其他都是詐騙！
momo官方也表示：「官方發票中獎通知僅提供資訊，不會要求會員透過連結輸入個資或金融資訊。如收到可疑通知，建議回到momo官方網站/APP內查詢或透過正式客服管道查證。」
如何判斷是詐騙假網站？網址、驗證碼都是破綻
事實查核平台《MyGoPen》也表示，財政部官方領獎流程絕不會要求填寫「信用卡資料」，任何要你輸入卡號的領獎網頁 100% 是詐騙。《MyGoPen》指出，詐騙集團架設的偽冒網址（如：einvoiceplatforma-tw＊com）與官方版本極為相似，但只要仔細觀察，就能發現破綻。
1、登入方式受限： 正版網站支援「手機、自然人憑證、行動自然人憑證」三種登入；假網站通常只能用手機號碼登入。
2、驗證碼不動：假網站的圖形驗證碼無論重整幾次，顯示的數字都一模一樣。
3、官方真實網址：財政部正確官網網址為 https://www.einvoice.nat.gov.tw/，請務必認明 .gov.tw 結尾。
詐騙郵件從哪來的？如何透過Gmail 封鎖？
這次許多民眾收到的詐騙釣魚信件，大多數都來自「@telenet.be」 結尾的地址。因此用戶可以透過 Gmail 的「篩選器」功能，從源頭進行封鎖：
1、進入 Gmail「設定」點選「篩選器和封鎖的地址」。
2、建立新篩選器，寄件者填入 「@telenet.be」。
3、動作選擇 「刪除它」，未來Gmail就會自動攔截並刪除該來源之郵件。
資料來源：財政部、MOMO購物網
