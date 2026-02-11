我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運綠線延伸計畫取得關鍵進展！台中市政府與彰化縣政府今（11）日召開「捷運共同推動小組會議」，由中市副市長黃國榮與彰縣副縣長周傑共同主持，會中正式審議通過「捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告」。市府預計於今年3月提報交通部審議，全力爭取行政院核定，朝「中彰一體」交通路網邁進。台中市副市長黃國榮強調，捷運綠線通車後運量穩健成長，未來「北延伸大坑」將有效紓解松竹路假日車流，帶動大坑風景區觀光；「南延伸彰化」則將串聯烏日與彰化市區，提升跨縣市通勤效率，形塑中彰投大都會區的捷運廊帶。彰化縣副縣長周傑則指出，此計畫對彰化發展至關重要，未來將與規畫中的「輕軌鹿港線」及「和美線」銜接。彰化縣府將全力配合用地取得，確保延伸段如期推動，打造更完善的公共運輸路網。市府捷工局長蘇瑞文說明，綠線延伸線全線採高架型式，全長約10.041公里，規劃設置8座車站。其中北向「大坑延伸段」自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，長約2.466公里，增設2站；南向「彰化延伸段」則自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市區，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，全長約7.575公里，增設6站。完工後可整合捷運、高鐵及台鐵系統，強化中部公共運輸網絡。捷運工程局表示，綜合規劃報告提報中央後，將全力爭取儘速核定。在完成行政院核定、細部設計及用地取得後，整體建設期程預估約需9年。屆時將整合捷運、高鐵及台鐵，構築便捷、永續的中部大交通時代。