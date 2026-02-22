我是廣告 請繼續往下閱讀

台股2026年馬力全開，封關日突破33000點關卡，不少投資人也很困惑、好迷惘！加權指數站上如此高檔，還要抱股過年嗎？對此，分析師看好，農曆年過後，加權指數還有很大空間，信心上看35000點，以技術面看飆上35919點，「旺下去」可能攻上39000點。啟發投顧分析師郭憲政接受《NOWNEWS今日新聞》受訪表示，看好馬年台股行情，保守大盤看到35000點，最好看到39000點。郭憲政指出，現在已經32000點，如果台積電漲300塊，「光台積電漲就好」，股價漲到2000元，加權指數就來到35000點了。台積電上漲也會帶動其他一些個股漲，指數也會漲一倍，漲4000點，也就是說大盤最少看到36000點，郭憲政估算，以技術型態來看，加權指數前年7月31日高點為24416點；去年低點則是美國總統川普宣布對等關稅，在17306點，如果以技術形態向上來看，過了24416點向上的1.618 倍是在 35919點，因此今年照正常技術切割率理論，應該會看到35919點。他說，以現階段AI強勁持續帶動之下，台股現在還有三、四千點的空間，而35919點也已經快接近36000點，郭憲政很有信心「加權指數還有很大的空間。」至於外資紛紛一面倒喊出台積電上看2000元，甚至誇下豪語到2400元，郭憲政分析，外資雖一面倒喊2000元，但觀察外資過去16個交易日裡，只有一天是買超，買超的那天是1月15日舉行法說會的隔天，16日外資買超一萬張，但也只有那一天，郭憲政直言，買一萬張是「護航」法說會，接下來每天依然持續賣超，用月線來看，從去年9月中旬以後，外資幾乎是「賣超大於買超」，持股比例一直在減少。他強調，不建議投資人進場台積電，如果投資人買一張高達170萬，一年配息只有2萬4千元的股息，「這利息高嗎？不高啊。」郭憲政坦言，台積電把賺的錢再投入，或是留住人才，但股東並不會給太多福利，一年給投資人24塊，不是一次給，是分3、6、9、12月每次分 6 塊，「讓你有一種拿到錢的感覺」，但仔細算殖利率極低。不過，市場看好台積電攻上2000元，投資人入手希望賺價差，對此，郭憲政提醒，「漲越高外資賣越多」，投資人也必須留意其中風險。