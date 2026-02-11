我是廣告 請繼續往下閱讀

心碎了錢也沒了！2024年11月中旬，台中一名古姓男子受託保管母親的260萬元現款，沒想到他竟趁母親出國旅遊期間私吞鉅款買房。起初古男先是不願歸還現金，一週後竟傳訊息向母親坦承已把錢花光投資房產，更稱希望母親不要責怪他，就當把錢投資在他身上，讓母親氣炸把愛子告上法院。庭上，古男改口辯稱袋內僅有80萬元，因金額不符才「不敢歸還」，但法官根據對話紀錄與家屬證詞不予採信。最終依侵占罪判處2年8月徒刑，並沒收未扣案的260萬元，全案仍可上訴。判決指出，2024年11月11日，古姓男子的母親因過兩天要出國旅遊，當時委託兒子保管存放在LV提袋內的260萬元現金，不料古男竟見財起意，趁母親出國期間將錢私吞，直到21日母親回國，古男竟只歸還一只空的提袋，面對母親多次催討仍分文不還，古母最終在心碎之餘委任律師對兒子提告。台中地院審理時，古男堅決否認侵占，辯稱袋內僅有80萬元而非260萬元，更宣稱因母親所述金額與他認知的數字不符，才不敢歸還」。其辯護律師也質疑，古母對金額的說法前後不一，缺乏實質證據。對此，古母證稱，當時因要去日本旅遊，考量大兒子住處無保全，才將原本275萬元扣除花用後的260萬元餘款，交由住所有守衛的小兒子代管，最後只還給她一只空袋。古男的哥哥也出庭時表示，弟弟確實提過動用資金買房，令他大感震驚，但對方沒出示合約，因此不確定是否真的有買。法院勘驗對話紀錄更發現，古男於21日傳訊向母親坦承：「媽，我要和妳表明一件事情，我動用了包包裡的錢拿去投資買房子了，我知道你一定會生氣我擅自做這決定」、「希望你不要怪我，如果妳能理解我，就當把錢投資在我身上吧。」古母則心碎回覆：「枉費媽媽這麼信任你這個小兒子」，並痛批「這是非常不對的行為。」而這段對話也當場戳破古男謊言。台中地院審理後指出，古男利用母親交付財物代為保管的信任，未經同意便擅自侵占260萬元，且在法庭上矢口否認犯行，至今也未與母親達成和解或賠償損失。法院考量其犯罪情節與犯後態度，最終依侵占罪判處古男有期徒刑2年8月，並追繳沒收尚未扣案的260萬元犯罪所得。