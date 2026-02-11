我是廣告 請繼續往下閱讀

賴政府提出8年1.25兆元的國防特別條例，至今仍遭在野黨杯葛，持續在立法院卡關。總統賴清德今（11）日上午召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，他並列舉出日本、韓國的國防預算金額，台灣與其對比下來不算高，呼籲朝野優先審議國防特別預算。對此，臉書粉專「政客爽」狠酸，根本是偷換概念，賴清德的數學是于北辰教的嗎？賴清德在記者會中指出，日本今年的國防預算高達1.8兆台幣、韓國高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8千多億元，且國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來一年才1500、1600億。他也提到，日本首相高市早苗之所以贏得廣大民眾的支持，也是因為除了強化國力，讓日本強大富裕以外，也展現日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，「因此台灣也應該要這樣做」。針對賴清德的說法，政客爽不客氣反嗆：「賴清德根本是偷換概念，自打臉！」他指出，日本年度總預算26兆，年度國防總預算1.8兆，約佔總預算的7%；至於韓國的年度總預算16.7兆，年度國防總預算1.4兆，約佔總預算的9%；反觀台灣年度總預算3兆，國防預算8000億加上特別預算1,562億，約佔總預算的30%。政客爽進一步舉例，這邏輯就像，所有人都拿iPhone 16 Pro Max，但身價上億的富豪是拿零花錢的零頭買的，一般人是打工1個月薪水買到的，然後跳出來說：「富豪跟我花差不多的錢欸！」他更是雙重暗諷一句：「賴清德的數學是于北辰教的嗎？」