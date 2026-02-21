我是廣告 請繼續往下閱讀

第1名：三井花園飯店

第2名：APA飯店

以東京為核心的日本關東地區，是日本發展重要區域，許多商務人士及旅遊民眾在此活動，也因此讓商務飯店林立，儘管商務店多數客房較小，觀光客也會將商務飯店納入選擇，在這些商務飯店之中，究竟哪一家在關東地區民眾心中，客房舒適度具有高評價？日本媒體《ねとらぼ》與問卷網站「Voice Note」針對居住在關東地區的男女為調查對象，詢問民眾「你認為客房最舒適的商務飯店是哪一家？」關東地區涵蓋東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣等縣市，總人口超過四千萬的區域。在關東地區居民心中，被認為「客房舒適」的有哪些商務飯店？調查列出了28家名單，結果出人意料，總是被認為房間空間狹小的APA飯店不僅榜上有名，且還排名第二。第1名為「三井花園飯店」，得票率為10.5％。主要於東京都為中心擴展據點，以「Stay in the Garden」為品牌理念，試圖一個打造有別於日常、優雅且高質感空間的飯店品牌。客房設計以提供「愉悅感」與「由衷的放鬆」為核心，配置舒適好用的家具與溫暖柔和的照明。此外，為了讓旅客體驗在地特色，也準備了反映各地區風格、依不同飯店而設計的客房。令人意外的是，第2名為許多旅客都住過的「APA飯店」，得票率為9.6％。報導指，以「新都市型飯店」為概念的APA飯店，致力於提供精緻的品質、優異的機能性以及符合環境需求的空間，為旅客帶來安全、安心與良好睡眠。報導指，APA客房設備依各飯店及房型不同，配有追求優質睡眠的原創床款「Cloud Fit」、吸頂燈等設施。第3名：華盛頓飯店第4名：東橫Inn、里士滿飯店（Richmond Hotels）第6名：RouteINN 飯店第7名：Dormy Inn 多米飯店第8名：華盛頓 R&B 飯店第9名：大和roynet飯店第10名：JR東日本大都會大飯店