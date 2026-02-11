我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府為促進市民良緣，民政局今年再度推出「2026幸福方城市」單身聯誼活動。民政局長吳世瑋宣布，今年將舉辦25場次，結合烘焙、桌遊、戶外探索及特色景點，首波13場次將於2月26日上午8時開放網路報名。吳世瑋強調，市府聯誼活動去年平均配對率高達83%，成功率領先全台，呼籲單身朋友把握機會，在好玩不尷尬的氛圍中遇見心動對象。吳世瑋指出，今年25場聯誼活動規劃五大主題類型，讓參加者在自然互動中拉近距離，包括甜點烘焙與DIY體驗的「甜蜜手作系」，適合喜歡生活感、慢熟型民眾；以桌遊與闖關互動為主的「心動遊戲局」，適合喜愛熱鬧、想認識更多朋友的單身族群；結合特色景點與戶外體驗的「浪漫旅拍派」，讓民眾在探索城市中培養好感；安排於質感場域交流的「質感文青場」，適合重視聊天品質與價值觀契合的民眾；以及透過運動與戶外活動互動的「陽光運動派」，協助單身朋友尋找生活節奏相近的理想伴侶。年首場活動將由民政局主辦的「幸福甜Meet」於4月11日率先開跑。該場次結合時下流行的「INS風」主題，規定參加者以「純白穿搭」出席，營造浪漫純淨的告白氛圍。現場將透過三階段互動遊戲與共同任務，增進參加者的默契與話題，開啟穩定交往的契機。民政局說，台中市115年單身聯誼活動分二階段開放網路報名，第一階段開放13場次，將於2月26日上午8時起開放報名；第二階段則有12場次，並自4月15日上午8時起開放，每人酌收報名費500元，每場次報名均至額滿為止；另女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，歡迎單身民眾選擇適合自己的年齡、興趣場次報名參加。